Pokémon Scarlatto e Violetto: il nuovo Raid Teracristal ha come protagonista uno starter di Hoenn

Continuano senza sosta gli eventi Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto, con il prossimo in arrivo a fine mese e con protagonista Swampert, la forma finale di tipo Acqua / Terra di Mudkip, uno dei Pokémon Starter della regione di Hoenn nei giochi di terza generazione e nei loro remake per Nintendo 3DS.

L'evento si svolgerà tra il 31 maggio e il 2 giugno. Per coloro che non riusciranno a prendervi parte, sarà possibile rifarsi tra il 7 e il 9 giugno, quando questo raid in particolare verrà ripetuto. Lo Swampert in questione apparirà solo nei raid da sette stelle e avrà il teratipo fisso di tipo Veleno. Sarà possibile catturare un singolo esemplare per file di gioco, ma volendo è possibile ripeterete lo scontro quante volte desiderate e accumulare così le ricompense in palio.