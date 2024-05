Pokémon Scarlatto e Violetto: in regalo il Quaxly di Dot dall'anime Orizzonti Pokémon

Di tanto in tanto The Pokémon Company e Game Freak regalano ai giocatori di Pokémon Scarlatto e Violetto dei Pokémon particolari, come esemplari rari o altri ispirati a quelli dei campioni delle competizioni ufficiali. Stavolta, invece, l'omaggio della casa è rappresentato da un esemplare di Quaxly, lo starter di tipo Acqua dei giochi di nona generazione, basato su quello di Dot, uno dei personaggi della serie animata Orizzonti Pokémon.

Potrete ottenerlo gratuitamente da ora fino al 30 novembre tramite il codice promozionale "D0T1STPARTNER" tramite la funzione dono segreto. Questo Quaxly è al livello 5 e possiede la natura Serie, l'abilità Acquaiuto, e le mosse Botta e Pistolacqua.

Non sappiamo se avrà anche delle IV predeterminate speciali, come ad esempio lo Sprigatito di Liko, sempre da Orizzonti Pokémon, che potrete riscattare entro la fine di settembre. E visto che ci siamo, vi segnaliamo anche che siete ancora in tempo per ottenere un Gyarados da competizione tramite un ulteriore codice promozionale.