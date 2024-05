Diablo 4, Bottino Rinnovato: l'ultima patch rende la Rifinitura più economica

Oltre a questa modifica, ci sono stati dei non meglio precisati miglioramenti a stabilità e performance. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alle note ufficiali, a questo indirizzo .

Nello specifico è stato ridotto in maniera sostanziale il costo per trasmutare i materiali tramite questa funzione. Come fa notare il portale Wowhead, ad esempio, transformare una grade cassa di Lingolite prima richiedeva 6 milioni di oro, mentre ora costa solo 60.000 unità. Ecco come sono cambiati i prezzi:

La Stagione del Bottino Rinnovato

Lilith, il nemico principale di Diablo 4

La Stagione del Bottino Rinnovato di Diablo 4 è iniziata la scorsa settimana e ha portato con sé diverse novità, tra nuove sfide e contenuti stagionali, a modifiche importanti e permanenti ad alcuni sistemi di gioco.

Tra questi c'è, come da titolo, tutto ciò che riguarda il bottino, ovvero come i giocatori ottengono gli oggetti, come funzionano e come si potenziano. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto sono state introdotte due nuove meccaniche, ovvero la Tempra e la Rifinitura. La prima permette di assegnare degli affissi predeterminati agli oggetti, riducendo di molto il tempo necessario per trovare il pezzo di equipaggiamento perfetto.

La Rifinitura, invece, permette di utilizzare materiali raccolti in precedenza per potenziare l'equipaggiamento. E ora, grazie alla sopracitata patch, il procedimento sarà meno costoso in generale.