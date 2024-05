Test Drive Unlimited Solar Crown, grandi novità in arrivo questa settimana

Questa settimana potrebbero arrivare importanti novità per quanto riguarda Test Drive Unlimited Solar Crown, il nuovo gioco di guida con ambientazione open world da parte di Nacon, che ha fatto partire anche un conto alla rovescia rivolto al 30 maggio 2024.

Coloro che si sono iscritti alla newsletter o al sito ufficiale di Test Drive Unlimited Solar Crown stanno infatti ricevendo delle email che indicano il prossimo arrivo di novità sul gioco, in particolare quella che sembra essere una presentazione fissata per il 30 maggio.

In tale occasione potrebbe essere svelata la data di uscita del gioco di guida in questione, che è stato presentato ormai da molto tempo ma che non ha ancora una tempistica ufficiale per quanto riguarda il lancio sul mercato, e i tempi potrebbero dunque essere maturi per qualche informazione più dettagliata in questo ambito.