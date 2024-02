Test Drive Unlimited Solar Crown: un gameplay trailer dal Nacon Connect 2024

Come possiamo vedere, potremo esplorare liberamente le ambientazioni, anche a costo di abbattere qualche staccionata o saltare uno strapiombo sfruttando rampe naturali. Sarà possibile imbattersi anche in vari punti di interesse o collezionare i rottami delle auto abbandonate sul ciglio della strada, come viene mostrato nelle battute finali del filmato.

Al Nacon Connect 2024 non poteva assolutamente mancare Test Drive Unlimited Solar Crown , il simulatore di guida per PC, PS5 e Xbox Series X|S che ci porterà tra le strade di una riproduzione 1:1 di Hong Kong. Il gioco sarà disponibile in un periodo non meglio precisato del 2024.

Sviluppato da KT Racing, Test Drive Unlimited conserva il DNA della serie basato sull'amore per le auto e l'esperienza di poter guidare in un lussuoso mondo open world, in questo caso parliamo di oltre 600km di strade da esplorare che ricreano l'isola di Hong Kong in scala 1:1, quanto più vicina possibile alla realtà, con tutte le varie caratteristiche in termini di diversità ambientale.

La mappa sarà divisa in 14 distretti da esplorare, ognuno di quali avrà le proprie atmosfere tipiche e numerose attività a cui prendere parte, come le gare multiplayer. I giocatori potranno sfidarsi nella Solar Crown, una competizione con puntate misteriose, per elevare lo status del loro personaggio all'interno della community.