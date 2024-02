EA ha cancellato un gioco di Star Wars: meno giochi su licenza e più IP originali è la soluzione?

Anche Electronic Arts si è aggiunta alla sfilza di compagnie che hanno annunciato maxi-licenziamenti in questi giorni, con tanto di cancellazione di un gioco basato su Star Wars nell'ottica di una riorganizzazione interna generale. Dopo i 900 licenziati in Sony PlayStation e i gli enormi tagli anche a Xbox e Activision Blizzard, era purtroppo logico aspettarsi una manovra del genere anche da parte di uno dei publisher third party di maggiori dimensioni, dunque la cosa non ha stupito più di tanto, ma se non altro nella cattiva notizia è forse possibile individuare un argomento interessante per quanto riguarda il prossimo futuro: l'annunciata volontà di diminuire l'impegno sui giochi basati su licenza e incrementarlo sulle IP originali o comunque di proprietà della compagnia stessa.

La questione è legata alla cancellazione di un gioco di Star Wars in lavorazione presso Respawn, con la conferma comunque che un terzo capitolo di Star Wars Jedi è comunque in sviluppo. "Stiamo anche eliminando alcuni giochi e abbandonando lo sviluppo di future IP su licenza che non riteniamo possano avere successo in un settore in continua evoluzione", ha riferito il CEO Andrew Wilson in tale occasione, "Questa maggiore concentrazione ci consente di stimolare la creatività, accelerare l'innovazione e puntare sulle nostre maggiori opportunità, tra cui le nostre IP di proprietà, gli sport e le comunità online di massa, per offrire l'intrattenimento che i giocatori desiderano oggi e domani". Per il momento, la questione non sembra aver impattato più di tanto i progetti futuri, visto che il gioco di Black Panther e Iron Man su licenza Marvel risultano comunque ancora in sviluppo, così come Star Wars Jedi 3.