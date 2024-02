Ambulance Life, Taxi Life, Chef Life e Garden Life presentati da Nacon con un trailer

Una serie di simulazioni variegate è stata presentata dal publisher durante il Nacon Connect 2024, con un video che comprende scene tratte da Ambulance Life, Taxi Life, Chef Life e Garden Life, tutti titoli del 2024 tra alcuni già usciti e altri in arrivo.

Si tratta di simulazioni variegate, che vanno dalla vita in ambulanza al giardinaggio, proponendo esperienze di gioco veramente per tutti i gusti.

Come potete vedere, si tratta di situazioni e ambientazioni veramente disparate, che offrono la possibilità di vivere in prima persona diverse situazioni in forma di simulazione videoludica.

Alcune di queste sono già disponibili, altre sono previste nei prossimi giorni, come vediamo più nel dettaglio qui sotto, in una panoramica generale sulle quattro simulazioni "di vita" offerte da Nacon in questo periodo.