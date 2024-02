Crown Wars: The Black Prince, un trailer sulle armi ci ricorda che la data di uscita è vicina

Tra i tanti protagonisti del Nacon Connect 2024 che è andato in onda stasera c'è stato anche Crown Wars: The Black Prince, lo strategico a turni che arriverà su PS5, Xbox Series X|S e PC via Steam ed Epic Games Store il 14 marzo 2024. È in programma anche una versione Nintendo Switch, al momento senza data di uscita.

Per l'occasione abbiamo visto un nuovo trailer che spiega l'importanza dello scegliere sapiente gli strumenti di morte da utilizzare in battaglia. Abbiamo armi medievali classici come spadoni a due mani, daghe leggere, asce, balestre e archi, così come "armi uniche forgiate nel fuoco della battaglia", l'alchimia e animali come gli orsi.