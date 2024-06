EA Sports FC 24 svela la Ultimate Team of the Season, ecco i migliori giocatori in assoluto

Siamo giunti alle battute finali della campagna Team of the Season di EA Sports FC 24 , con Electronic Arts che ha presentato la Ultimate Team of the Season , ovvero i migliori giocatori e giocatrici tra tutti quelli selezionati per le varie Squadre della Stagione delle scorse settimana. Insomma, la crème della cremè. Vediamo l'elenco al completo:

I migliori giocatori di EA Sports FC 24 in Ultimate Team

Per chi non lo sapesse le Squadre della Stagione (TOTS) di EA Sports FC 24 includono una selezione di calciatori più prestanti e che si sono particolarmente distinti nei vari campionati di calcio durante l'ultima stagione, selezionati utilizzando le analisi avanzate della compagnia di analisi Opta. Nel gioco, questi atleti vengono celebrati attraverso carte uniche per la modalità Ultimate Team, le quali vantano attributi potenziati e sono disponibili solo per un tempo limitato.

Un'immagine riepilogativa dell'Ultimate Team of the Season di EA Sports FC 24

Le carte TOTS includono anche oggetti dinamici che migliorano in base ai successi conseguiti dalle rispettive squadre nelle fasi cruciali del campionato e attributi potenziati, ma sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo, dunque non lasciatevele sfuggire se siete interessati.