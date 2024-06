Private Division pare abbia cancellato l'accordo per l'horror di Bloober Team successivo a Silent Hill

In base a un report, sembra che Private Division abbia chiuso l'accordo di pubblicazione del nuovo horror di Bloober Team identificato come Project C, con il contratto che pare sia decaduto e debba essere rinnovato forse con un altro publisher.

Bloober Team è lo studio polacco che sta lavorando anche al remake di Silent Hill 2 mostrato proprio in questi giorni. Il team ha diversi progetti in corso e tra questi c'è anche un survival horror identificato al momento come "Project C", che doveva essere prodotto e pubblicato in collaborazione con Private Division ma su cui a quanto pare gli accordi sono terminati.

Non c'è stato un annuncio ufficiale da parte delle compagnie, ma il documento che attesa la decadenza degli accordi è stato segnalato dall'utente Twitter MauroNL, uno di quelli specializzati nello scandagliare internet alla ricerca di documenti.