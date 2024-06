Nel trailer di Astro Bot si nasconderebbe PS5 Pro, sostengono alcuni con una certa fantasia

Il nuovo Astro Bot è stato annunciato e presentato con un trailer durante il recente State of Play e per molti ha rappresentato il momento migliore dell'evento, con un video ricco di rimandi, citazioni ed elementi da analizzare, nel quale per alcuni si nasconderebbe anche PS5 Pro.

La questione nasce proprio dallo stile utilizzato da Sony e Asobi per presentare il nuovo Astro Bot: il trailer pubblicato in occasione dello State of Play è costruito come un veloce montaggio di scene di gameplay e d'intermezzo che mostrano un'enorme varietà di situazioni di gioco e anche una grande quantità di citazioni al mondo PlayStation.

Tra easter egg e parodie, nel video possiamo vedere una grande quantità di richiami ad altre serie di PlayStation Studios e vari personaggi noti, ma secondo qualcuno quella bizzarra console che compare a un certo punto nel video potrebbe essere la famosa PS5 Pro.