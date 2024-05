XDefiant vi mette sempre contro giocatori troppo forti? No, siete voi che siete scarsi conferma Ubisoft

Se giocando in modalità casual avete l'impressione che ogni singola volta troviate unicamente giocatori di alto livello, forse non è perché XDefiant funziona nel modo sbagliato, ma forse perché siete veramente scarsi .

XDefiant è il nuovo sparatutto free to play di Ubisoft. Una delle caratteritistiche inattese del gioco è che non è presente una versione "skill-based" del matchmaking nelle playlist per giocatori casual (tranne una playlist introduttiva). In altre parole, significa che il gioco non cerca di metterti contro giocatori forti come te se non giochi in modalità classifica: è possibile incontrare sia i novizi che i più grandi esperti di sparatutto, tutti assieme.

Le parole dell'executive producer di XDefiant

Sappiamo che è un'affermazione un po' aggressiva, ma è in pratica quello che ha confermato il produttore esecutivo di XDefiant, Mark Rubin. Per meglio dire, uno YouTuber che crea contenuti su XDefiant ha fatto un commento che è stato confermato da Rubin. Potete vedere il messaggio qui sotto e leggere la traduzione in italiano poco sotto.

"I miei commenti preferiti sui video di XDefiant finora sono "come fai a trovare lobby con nemici così deboli?". In un gioco senza SBMM [ndr, matchmaking di tipo Skill-Based], se non si trovano mai nemici deboli è segno che si ha un ampio margine di miglioramento e questo è un bene ai miei occhi. Quando si lavora per migliorare, i risultati sono molto più gratificanti perché si riflettono direttamente sulle prestazioni del gioco nel tempo."

Rubin ha condiviso e risposto il messaggio. In breve, se giocate in casual e tutti sono più forti di voi, non significa che il gioco non trova mai persone deboli, ma che voi siete i più deboli tra tutti e che dovete migliorare. Questo però va vissuto in modo positivo secondo il produttore, visto che ogni miglioramento sarà solo frutto del vostro impegno e sarà quindi gratificante.

XDefiant è a quota 7,6 milioni di giocatori, quindi difficilmente sarete proprio i peggiori al mondo (ma qualcuno lo deve essere).