Gli investitori di CD Projekt sono preoccupati per l'arrivo di Larian Studios a Varsavia: è guerra?

Be', secondo il COO Piotr Karwowski, non fa molta differenza dove si trovi Larian.

Se la domanda vi sempre strana, sappiate che non lo, anche solo per un semplice motivo. Sono due grandi team amati ed entrambi lavorano a grandi GDR. CD Projekt RED potrebbe temere che la vicinanza di un team di Larian possa portare alla perdita di alcuni dipendenti .

Come vi abbiamo già segnalato, Larian Studios - noto in qualità di sviluppatore di Baldur's Gate 3 - ha creato un nuovo team a Varsavia. Nulla di strano considerando che la Polonia è uno spazio sempre più interessante per il mondo videoludico e varie altre compagnia - Microsoft compresa - stanno aprendo nuovi studi in tale nazione. Il "problema" è che Varsavia è la città di CD Projekt . C'è spazio per entrambi?

Le parole di CD Projekt RED su Larian Studios

"Se parliamo del fatto che Larian abbia aperto un nuovo studio, più siamo meglio è", ha detto Karwowski durante una riunione con gli investitori. "I Larian sono persone fantastiche, Swen è un grande uomo e il team è fantastico... Ho completato [Baldur's Gate 3], mi è piaciuto molto. Personalmente sono un grande fan di D&D".

Geralt con le sue due spade è pronto a lottare contro gli invasori di Varsavia

"Se vediamo delle minacce? Ad essere onesti c'è sempre la minaccia che qualcuno possa andarsene e andare da un'altra parte, e che si tratti di uno studio a Varsavia o di un'opportunità di lavoro da un'altra parte, la differenza non è poi così grande."

"Il mondo è piuttosto piccolo e gli sviluppatori, soprattutto a livello senior, sono spesso mobili. E se qualcuno non vuole lavorare al progetto ma sogna di lavorare con qualcun altro, lo farà comunque. Quindi avere Larian accanto o meno non cambia molto dal nostro punto di vista. Non possiamo che augurare loro il meglio".

Di certo CD Projekt RED non è a corto di lavoratori in questo momento: il team di The Witcher 4 è veramente enorme.