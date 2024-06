Astro Bot non è da sottovalutare: il team spiega cosa significa l'esclusiva PS5 per loro e per PlayStation

A parlarne è Nicolas Doucet - capo di Team Asobi - che ha detto la propria sulle dimensioni del gioco e su ciò che rappresenta per il team e per l'intera PlayStation.

Tra i giochi annunciati al recente State of Play di Sony vi è stato Astro Bot di Team Asobi , che ritorna su PS5 dopo le avventure di Astro's Playroom. Sappiamo che sarà un gioco di piattaforme e azione in terza persona, ma esattamente cosa possiamo aspettarci da questo capitolo?

Le dimensioni e l'importanza di Astro Bot

"Volevamo fare un grande gioco", ha detto Doucet. "Questo è un gioco che vuole salire di una tacca, anzi di diverse tacche, e mostrare la grande storia di Astro. Lo chiamiamo Astro Bot perché lo consideriamo un nuovo inizio. È un gioco davvero, davvero grande. Credo che per noi sia il gioco più grande che abbiamo mai realizzato".

Kratos in versione Astro Bot, con tanto di ascia Leviatano in mano

Parlando dei personaggi PlayStation in versione Astro Bot che sono stati presentati all'interno del trailer Doucet aggiunge: "È una specie delizia per gli occhi. Ce ne saranno altri. Parleremo nel tempo del loro significato per il gioco, ma sì, ci sarà una grande riunione."

"Molti personaggi dell'universo PlayStation si incroceranno con il percorso di Astro. È una storia di Astro Bot, ovviamente, con Astro come protagonista, ma ci sono molti personaggi PlayStation che fanno la loro parte".

Tra i personaggi già visti nel video di presentazione vi sono Kratos, Nathan Drake, il Viaggiatore di Journey e tanti nomi famosi.

Vi lasciamo infine al trailer e alla data di uscita di Astro Bot.