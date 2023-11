The Witcher 3: Wild Hunt, il cosplay di Ciri da narga_lifestream è ricco di dettagli

Ciri è la protagonista dell'ultimo cosplay di narga_lifestream, che ha realizzato un costume davvero ricco di dettagli per riprodurre le fattezze del personaggio e ha scelto per l'occasione anche una location molto particolare.

Mentre quasi 260 sviluppatori lavorano a The Witcher 4, possiamo dunque dare un nuovo sguardo alla principessa di Cintra in questa versione così affascinante, equipaggiata con una tenuta da combattimento mentre impugna una spada.

"Sono così felice di aver potuto realizzare delle riprese del mio personaggio preferito di The Witcher 3: Wild Hunt all'interno di uno scenario così straordinario", ha scritto Natalia nel suo post su Instagram. "Ho creato il costume in appena nove giorni solo per questo."