One Piece, tutti gli errori della serie TV in un dietro le quinte

La serie TV di One Piece ci è piaciuta. Certo non era perfetta, ma è stata in grado di raccogliere lo spirito del manga di Ooda e portarlo a schermo. Una cosa non semplice, vista la particolarità dell'universo di Cappello di Paglia e la sua ciurma, oltre che il carisma dei tanti protagonisti che si avvicendano sulle tavole pubblicate da Shonen Jump dal lontano 1997. Non era semplice, quindi, per gli attori che hanno preso parte alla serie TV essere all'altezza, ma in qualche modo ci sono riusciti.

La follia del manga, oltre che la leggerezza della storia raccontata, devono aver aiutato il cast a creare un clima piuttosto amichevole. Clima che viene raccontato dall'ultimo trailer pubblicato da Netflix durante la Geeked Week per celebrare il successo di One Piece, che mostra le papere, o blooper in inglese, più divertenti.

La serie Netflix di One Piece è un adattamento live-action del manga omonimo di Eiichiro Oda. La serie è stata prodotta da Netflix e Tomorrow Studios e trasmessa per la prima volta il 31 agosto 2023.

La serie segue le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo che sogna di diventare il Re dei Pirati e trovare il leggendario tesoro One Piece, lasciato dal precedente Re dei Pirati, Gol D. Roger. Nella serie Netflix Iñaki Godoy interpreta Monkey D. Rufy, Emily Rudd è Nami, Mackenyu lo spadaccino Roronoa Zoro e Jacob Romero Gibson il simpatico Usop.