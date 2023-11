Netflix punta forte sui videogiochi, conferma alla Geeked Week

Ma il futuro sarà su mobile? " Sì, su mobile, ma anche attraverso lo streaming diretto via cloud ," ha confermato Loombe. "Siamo ancora in fase di sperimentazione in UK e Canada, ma sono questi i due mercati che ci sembrano più affini. Sono quelli dove gli utenti usano maggiormente Netflix. Dove possiamo, quindi, conoscere il loro comportamento e reagire di conseguenza."

"Per farlo lavoriamo sia con studi interni, ne abbiamo 6, di cui 2 fondati ex novo e 4 assorbiti, poi lavoriamo collaborando con produttori esterni. A volte siamo noi che li contattiamo, altre volte sono loro che vedono nella nostra piattaforma il modo migliore di raggiungere il loro pubblico," ha continuato la VP External Games.

Leanne Loombe, VP External Games di Netflix , ha infatti detto più volte che l'obiettivo della compagnia è quello di avere un catalogo ricco, in grado di accontentare tutte le tipologie di pubblico, non solo un tipo di utente. Per questo grande attenzione a cosa viene aggiunto al catalogo, in modo sia da completare l'offerta di intrattenimento delle serie TV più forti, sia per avvicinare i videogiocatori tradizionali con giochi dalla qualità elevatissima. "Dobbiamo offrire varietà, ma anche riconoscibilità", ha detto la Loombe. "Siamo in una posizion unica, dato che possiamo avere il pieno controllo dei nostri prodotti. Amiamo i nostri show e possiamo quindi espanderli liberamente dove vogliamo, dato che possiamo creare esperienze molto connesse".

Visti da fuori i 10 nuovi giochi in arrivo nei prossimi mesi per tutti gli abbonati potrebbero sembrare poca cosa, soprattutto se confrontati con gli aggiornamenti settimanali di Valve, Microsoft o Sony, ma dimostrano una pianificazione lucida di come approcciarsi ad un settore affine, ma molto differente.

L'azienda con sede a Los Gatos da qualche anno sta spingendo forte sui videogiochi, quello che è stato individuato come l'anello mancante del suo impero dell'intrattenimento. Durante la Geeked Week '23 Netflix ha ribadito i suoi piani e anzi ha raddoppiato gli sforzi in un campo solo apparentemente a lei non familiare.

Sony, Microsoft e Nintendo. Sono questi tre gli attori principali a cui solitamente pensiamo quando parliamo di videogiochi. I più attenti aggiungeranno anche Apple e Google, le aziende che si spartiscono il mercato mobile, Valve, se si è giocatori PC, o Meta, nel caso in cui si è appassionati di realtà virtuale. In realtà c'è un nuovo colosso che può contare su di una base d'utenza enorme e variegata, oltre che su un catalogo di proprietà intellettuali fortissimo. No, non stiamo parlando di Tencent, ma di Netflix .

Gli annunci della Geeked Week ‘23

La strategia di Netflix, quindi, si muove su due strade parallele: da una parte c'è lo sfruttamento delle proprietà intellettuali, espandendo personaggi e universi nei videogiochi. Dall'altra c'è l'acquisizione dei diritti di pubblicazione di giochi celebri e riconoscibili, come in passato è avvenuto con TMNT.

Grazie ai nuovi annunci della Geeked Week '23 i giochi nel catalogo di Netflix diventano 80 circa, senza pubblicità o costi extra. "L'obiettivo è quello di avere uscite di rilievo ogni mese, un po' come succede con Film e serie TV," dice la Loombe, "solo che non è semplice, dato i tempi di sviluppo dei giochi. Ma l'obiettivo è quello."

Per ora dobbiamo accontentarci di 1o nuove uscite, da qui alla prossima primavera, che spaziano da giochi su licenza a conversioni per mobile di alcuni dei più grandi classici degli scorsi anni.

Scopriamo assieme i due disponibili ora:

Slayaway Camp 2: Netflix & Kill

Si tratta del seguito di Skullface nel quale si interpreta un assassino bloccato all'interno di un catalogo di film horror retrò: bisognerà risolvete enigmi, pedinare le vittime e attaccarle. Qualcuno ha pensato fosse una buona idea evocare Skullface, il killer più violento di Slayaway Camp, e intrappolarlo in un servizio di streaming dall'aspetto molto familiare. Ciò significa centinaia di potenziali nuove vittime sparse per i generi cinematografici classici e tante citazioni retrò.

Oxenfree II: Lost Signals

Oxenfree II: Lost Signals è il seguito del thriller soprannaturale Oxenfree. Il gioco segue la storia di Riley Poverly, una ricercatrice che torna nella sua città natale, Camena, per indagare su segnali di radiofrequenza piuttosto innaturali e che causano disturbi nelle apparecchiature elettroniche della piccola città costiera. Ciò che la protagonista incontrerà, però, è più di quanto si aspettasse: membri di una setta oscura, segnali radio spettrali e portali spaziali. Questo darà vita ad una nova avventura dalla narrazione coinvolgente e personaggi davvero memorabili. Oxenfree II: Lost Signals è disponibile in esclusiva per i membri di Netflix su mobile, ma è anche acquistabile su PC, PlayStation e Nintendo Switch.

Nel corso del 2024, invece, arriveranno i seguenti giochi:

La Casa di Carta

Pubblicata contemporaneamente a Berlin, la serie spinoff de La Casa di Carta, il videogioco ufficiale permette di unirsi alla banda nella rapina che ha dato inizio a tutto: La Perla de Barcelona. Le vostre scelte determineranno il risultato: lascerete che un visitatore inaspettato del vostro passato metta a repentaglio il piano perfetto del Professore? Disponibile in esclusiva per i membri di Netflix.

Chicken Run: Eggstraction

Creato in stretta collaborazione con Aardman, i creatori del film Galline in fuga, oltre che Shaun, vita da pecora, arriva Chicken Run: Eggstraction, un gioco di rapine in tempo reale, ma visuale dall'alto che combina l'infiltrazione di una squadra con fughe caotiche ad alta velocità e il folle umorismo tipico dello studio. Il gioco riprende dagli eventi del film Galline in fuga - L'alba dei nugget e i giocatori potranno visitare una varietà di luoghi caratteristici per salvare i polli e riportarli a Chicken Island. Disponibile in esclusiva per i membri di Netflix.

The Dragon Prince: Xadia

The Dragon Prince: Xadia è un altro prodotto basato su di una licenza Netflix. Si tratta di un gioco di ruolo d'azione cooperativo basato sulla serie animata Il Principe Drago. Nel gioco, sviluppato con una visuale isometrica piuttosto classica, esplorerete il mondo di Xadia con gli eroi della serie, che l'anno prossimo entrerà nella sua sesta stagione. Si potranno scegliere i più grandi campioni di Xadia, fare squadra con altri giocatori e scoprite nuove storie ambientate nel celebre universo televisivo. The Dragon Prince: Xadia è disponibile in esclusiva per i membri di Netflix su cellulare, ma è in arrivo anche su PC.

Death's Door

Death's Door è un gioco di azione e avventura in terza persona sviluppato da Acid Nerve e pubblicato da Devolver Digital. È stato pubblicato su PC, Xbox One e Xbox Series X/S il 20 luglio 2021 e per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5 il 23 novembre 2021. In Death's Door, il giocatore controlla un corvo incaricato di raccogliere le anime dei morti. Tuttavia, quando una delle anime viene rubata, il corvo deve intraprendere un viaggio per recuperarla. La versione mobile arriverà in esclusiva per gli utenti Netflix.

Katana Zero

Katana Zero è un videogioco d'azione in 2D sviluppato da Askiisoft e pubblicato da Devolver Digital. È stato pubblicato su PC, macOS, Nintendo Switch e PlayStation 4 il 18 aprile 2019. In Katana Zero, il giocatore controlla un assassino senza nome che lavora per una misteriosa organizzazione. Il gioco è ambientato in un mondo cyberpunk distopico, pieno di violenza e corruzione. Arriverà in esclusiva mobile su Netflix.

Hades

Hades è uno dei migliori roguelike degli ultimi anni. Sviluppato da Supergiant Games, è già disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. In Hades, il giocatore controlla Zagreus, il figlio del dio degli Inferi, Ade. Zagreus cerca di fuggire dall'Oltretomba per trovare sua madre, Persefone, nel mondo dei mortali. Farlo, però, non sarà semplice per via degli ostacoli che incontrerà negli inferi e che solo diversi tentativi consentiranno di superare. Hades arriverà su iOS in esclusiva Netflix.

Braid - Anniversary Edition

Già annunciato nei giorni scorsi, Braid - Anniversary Edition arriverà su mobile in esclusiva grazie a Netflix. Si tratta di uno dei giochi di piattaforme migliori degli ultimi decenni, in un'edizione riveduta e corretta, in grado di valorizzare ancora di più lo stile e le scelte estetiche del capolavoro di Jonathan Blow. La Braid, Anniversary Edition, infatti, re-immagina il gioco in alta risoluzione attraverso una serie di modifiche e aggiornamenti che preservano l'integrità dell'originale, tra cui un audio migliorato, una grafica ridipinta a mano, animazioni più fluide, la possibilità di passare al volo dal vecchio al nuovo Braid e un'ampia e dettagliata traccia di commenti degli sviluppatori.