Hades arriva su Netflix e in esclusiva su iOS

Durante la Geeked Week Netflix ha ribadito la sua intenzione non solo di sfruttare il mondo dei videogiochi per creare serie TV di successo come Arcane (League of Legends), Castlevania e, in qualche modo, anche The Witcher. Il colosso di Los Gatos vede nei videogames un pilastro fondamentale sul quale basare le sue strategie future, dato che, "siamo in una posizione privilegiata per creare produzioni crossmediale" ci ha detto Leanne Loombe, la nostra VP External Games. La strategia non si basa solo su giochi ispirati agli show televisivi, ma anche nell'includere "produzioni selezionate, in grado di accontentare tutti i tipi di utenti", ha detto la Loombe. In quest'ottica non possiamo che plaudire l'arrivo su Netflix di Hades, uno dei roguelike più apprezzati di sempre.

Inutile, infatti, girarci intorno, Hades è uno degli action più belli mai creati. Lo stile grafico unico, l'uso dei colori e soprattutto le meccaniche di gioco semplici da comprendere, ma complesse da padroneggiare hanno reso il capolavoro di Supergiant Games un vero e proprio classico senza tempo.

Un classico già disponibile su praticamente tutte le piattaforme, che arriverà finalmente su iOS in esclusiva grazie a Netflix. Questo dungeon crawler rogue-like, acclamato dalla critica (ecco, per esempio, la nostra recensione di Hades), arriva in esclusiva su iOS per i membri di Netflix. Il gioco chiede di vestire i panni di Zagreus, il principe degli Inferi, impegnato a sfidare suo padre, il dio dei morti, per poter uscire indenne dall'inferno.

La peculiarità del gameplay è che ogni tentativo sarà differente dal precedente e consentirà al protagonista di accumulare sufficiente potere ed esperienza per farsi faticosamente strada tra le difficoltà. Il tutto mentre allaccerete nuovi legami con diverse divinità dell'Olimpo e scoprirete maggiori dettagli sul tormentato rapporto tra il protagonista e la sua celebre famiglia.