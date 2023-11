Devil May Cry, l'amatissima serie action di Caocom diventa un anime Netflix

Non solo videogiochi: durante la Geeked Week di Netflix Capcom e il colosso americano hanno mostrato le prime immagine dell'attesa serie TV dedicata a Devil May Cry. Si tratta di uno degli adattamenti più attesi e delicati di quelli che i due publiser hanno tra le mani, visto l'amore che i fan hanno per Dante e il suo universo.

i creatori promettonno di rispettare al massimo lo stile e l'universo di gioco, così da dare ai fan quello che chiedono da tempo e da traghettare chi non conosce Dante e le sue disavventure nelle atmosfere di questa affascinante serie.

Devil May Cry è una serie di videogiochi d'azione-avventura creata da Hideki Kamiya e sviluppata e pubblicata principalmente da Capcom. La serie ruota attorno a Dante, un cacciatore di demoni, e ai suoi sforzi per sventare varie invasioni demoniache della Terra. La serie è stata elogiata per il suo combattimento stiloso, i valori di produzione elevati e i personaggi memorabili.

Sarà quindi importante mantenere questi elementi nella serie Netflix.