Ubisoft ci riprova con gli NFT: stretto un accordo con la piattaforma Web3 Immutable

A settembre 2022 Ubisoft aveva annunciato che i tentativi fatti fino a quel momento erano solo a scopo di ricerca e che sarebbe tornata a parlare di NFT solo nel caso in cui avesse trovato dei benefici effettivi per i giocatori. Ora pare che li abbia trovati insieme a Immutable: "Come piattaforma leader per molti dei membri preminenti della comunità Web3, Immutable offre sia una tecnologia all'avanguardia che una competenza unica nell'integrazione senza soluzione di continuità di tecnologie decentralizzate nei giochi", ha dichiarato Nicolas Pouard, vicepresidente dello Strategic Innovation Lab di Ubisoft e responsabile del settore Blockchain dell'editore. "Siamo entusiasti di collaborare con loro e non vediamo l'ora di portare quel livello di fluidità all'interno di un gioco completo, in modo che i giocatori possano concentrarsi solo sul divertirsi con l'esperienza."

Ubisoft non ha rinunciato all'idea di creare giochi infarciti di NFT (non fungible tokens), dopo il mezzo fiasco di Quartz, la risposta nulla gli elmetti di Ghost Recon: Breakpoint e la sollevazione popolare generale contro questa tecnologia, che ha portato alla soppressione silenziosa di molti progetti e al ridimensionamento di altri. La compagnia francese ha infatti stretto un accordo per una "nuova esperienza che i giocatori ameranno" con la piattaforma Web3 Immutable .

Immutable ha già dei giochi

Immutable ha già dei giochi in cantiere, come lo sparatutto con mech Metalcore, il tattico con collezionabili Shardbound, il gioco di basket arcade Infinite Victory e Guild of the Guardians, dalla natura ancora non ben definita. Naturalmente sono tutti giochi con un focus particolare sugli NFT. Ad esempio in Metalcore il giocatore diventa proprietario delle risorse del gioco e può investire su di esse.

Per adesso non è chiaro quale gioco stia realizzando Ubisoft per Immutable, ma è chiaro che sarà incentrato sul possesso degli oggetti di gioco. "Non potremmo essere più entusiasti di esplorare insieme a Ubisoft i vantaggi del Web3 e della proprietà digitale per i giocatori", ha dichiarato James Ferguson, co-fondatore e CEO di Immutable. "Abbiamo in programma di mettere in campo tutta la forza del nostro ecosistema per garantire il successo della collaborazione. Siamo fiduciosi che daremo vita a un'esperienza completamente nuova che i giocatori ameranno."

A questo punto non rimane che aspettare e stare a vedere cosa uscirà fuori.