Baldur's Gate 3: il director è felice che abbia avuto successo senza dover scendere a compromessi

Swen Vincke, CEO di Larian Studios, nonché director di Baldur's Gate 3 , è stupito e allo stesso modo felice che il gioco abbia avuto un successo enorme pur non essendo sceso a compromessi , in particolare in un anno così pieno di concorrenti.

Un anno incredibile

La dichiarazione di Vincke è arrivata a margine dei Golden Joystick Awards, dove Baldur's Gate 3 ha letteralmente sbaragliato la concorrenza, portando a casa molti più premi di Diablo 4, Starfield, Final Fantasy 16 e The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tanto per citare altri tre colossi del 2023.

In totale, il gioco di Larian Studios ha vinto sette premi, compresi quello per il gioco dell'anno, per lo studio migliore e per la migliore interpretazione di un personaggio non protagonista. Si tratta di un grande risultato che Vincke ha commentato con una certa incredulità, ma con tanta soddisfazione: "Cioè, è qualcosa che non ci saremmo mai aspettati perché non siamo scesi a molti compromessi. Sai, abbiamo cercato di rendere tutto il più accessibile possibile, ma non abbiamo davvero fatto compromessi. La saggezza popolare vorrebbe di scendere a compromessi per renderlo accessibile a un pubblico più vasto. Questo mostra l'intelligenza del pubblico dei giocatori, il che è davvero una cosa positiva."

In effetti Baldur's Gate 3 è un gioco grande e complesso, non proprio adatto a tutti, almeno a un primo sguardo. Va detto che gode di una licenza importante, quella ufficiale del gioco di ruolo carta e penna D&D, ma si tratta comunque di un caso eccezionale sulla scena videoludica. Speriamo che anche nei prossimi anni titoli del genere possano avere successo, così da convincere anche altri produttori a realizzarne.