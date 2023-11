Baldur’s Gate 3 è uno dei più di 100 giochi di ruolo usciti su PC nel 2023

Quanti giochi di ruolo sono usciti quest'anno su PC? A fare i conti è stato lo storico dei videogiochi Felipe Pepe, specializzato nel genere, che ne ha contati più di cento. Quindi non solo Baldur's Gate 3, ma decine di altri titoli, alcuni dei quali ottimi ma semi sconosciuti come Long Gone Days di This I Dreamt e Volcano Princess di Egg Hatcher.

C'è da notare che Pepe ha incluso tra i giochi di ruolo anche dei titoli ibridi come Lies of P e Lords of the Fallen, ma l'elenco rende comunque bene l'idea di quanto il genere sia frequentato sulla piattaforma, tanto da aver sfruttato l'occasione per chiedersi come sarebbe possibile mettere in evidenza alcuni titoli meritevoli, come quelli già citati, considerando il loro numero.