La smart TV LG OLED evo di altissima qualità e super sottile è al prezzo minimo storico su Amazon

Se siete in cerca di una smart TV di qualità, la vostra ricerca è arrivata a buon termine: tramite Amazon Italia è in promozione la LG OLED evo da 55 pollici OLED55G36LA . Lo sconto segnalato è dell'11% rispetto al prezzo più basso recente. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo più basso di sempre indicato è 1.466,99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre ed è un'ottima offerta. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche della smart TV di LG

Il modello OLED55G36LA propone uno schermo con Pixel Auto-Illuminanti e tecnologia Brightness Booster Max, che promette un -70% di luminosità rispetto a un OLED tradizionale. Sotto la scocca possiamo trovare il moderno processore α9 GEN6 potenziato dall'IA, che supporta la mappatura dei toni dinamica su 20.000 zone per fotogramma.

Il televisore montato a muro mostra quanto è sottile

Non manca poi il supporto a Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. Per i videogiocatori vi è poi anche il supporto a VRR, per giocare fino in 4K e 120 Hz con HDMI 2.1. Dispone poi di un telecomando puntatore e supporto ai comandi vocali in vivavoce.