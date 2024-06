La maga Flamme da Frieren - Oltre la fine del viaggio prende vita nel cosplay di Bellatrix Aiden

Flamme viene introdotta nella storia come una sorta di figura leggendaria, una maga umana potentissima che ha rivoluzionato il mondo della magia tanto che la sua influenza è ancora palpabile dopo oltre un migliaio di anni dalla sua morte. È stata la mentore di Frieren, a cui ha insegnato come celare la propria forza magica per ingannare i demoni, con l'obiettivo di sconfiggere il Re Demone.

Un cosplay semplice ma molto curato

Il costume di Flamme indubbiamente non è tra i più difficili da ricreare, dato che fondamentalmente è composto da un lungo vestito bianco e dei sandali con plateau che arrivano quasi all'altezza del ginocchio. Detto questo, Bellatrix Aiden ha davvero messo grandissima cura in questo cosplay anche per quanto riguarda la location scelta, gli oggetti dello scenario e in generale la cura nella composizione dello scatto.

