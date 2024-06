Aptoide, arriva il nuovo App Store per iPhone e iPad senza abbonamenti: ci saranno solo videogiochi (per ora)

Fase iniziale dedicata ai videogiochi, poi si amplierà

L'interfaccia di Aptoide su PC

In questa prima fase, Aptoide si concentrerà esclusivamente sui videogiochi, con un catalogo iniziale di sette titoli che includerà classici come Solitario e Mahjong. La selezione di giochi verrà ampliata con cadenza settimanale, e Aptoide ha già annunciato di avere oltre cento sviluppatori interessati a pubblicare sul proprio store.

Non mancheranno gli acquisti in-app all'interno dei giochi. Tuttavia, Aptoide ha deciso di non far pesare la Core Technology Fee di Apple (0,50€ per ogni installazione) sugli utenti finali. Mentre App Store alternativi come Setapp e AltStore la ammortizzano imponendo un abbonamento agli utenti, la società di Aptoide avrebbe deciso di coprire i costi caricandoli sulle spalle degli sviluppatori attraverso una piccola commissione sugli acquisti in-app; ma non esclude che più avanti, se le cose dovessero andare bene, possa anche decidere di eliminare del tutto questa commissione. L'azienda punta molto proprio sugli acquisti in-app: come sottolinea anche lo stesso amministratore delegato, Paulo Trezentos, questi garantiranno il sostentamento della piattaforma.

Per installare il negozio sarà sufficiente visitare questa pagina da Safari su iPhone e seguire le istruzioni su schermo. L'arrivo di Aptoide su iOS rappresenta un'importante novità per il panorama degli store alternativi, offrendo agli utenti una maggiore scelta per il download di videogiochi su iPhone e iPad. Resta da vedere se l'approccio graduale con inviti e l'iniziale focus sui videogiochi si riveleranno vincenti nel lungo periodo.