Dragon Age: Dreadwolf tornerà a mostrarsi molto presto, ecco quando secondo un rumor

Dopo gli avvistamenti su PlayStation Store e Xbox Store, la presentazione in pompa magna di Dragon Age: Dreadwolf sembra ormai imminente. Anzi, potrebbe avvenire già questa settimana, in una delle conferenze estive in programma nei prossimi giorni, almeno stando all'ultima indiscrezione lanciata da Insider Gaming.

Il portale creato da Tom Henderson afferma che il GDR di Bioware verrà mostrato durante la Summer Game Fest in programma per le 23:00 di venerdì 7 giugno o durante l'Xbox Games Showcase fissato per le 19:00 di domenica 9 giugno. A prescindere dalla veridicità dell'informazione, come da tradizione seguiremo entrambi gli eventi, pronti a riportare sulle nostre pagine tutte le novità presentate.