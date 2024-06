Shin Megami Tensei 5: Vengeance ottiene una valutazione altissima nella prima recensione internazionale

Tramite le recensioni presenti nell'ultimo numero della rivista giapponese Famitsu c'è anche quella di Shin Megami Tensei 5: Vengeance, la riedizione dell'acclamato JRPG di Atlus che presto sarà disponibile su PC, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch, che ha ottenuto una valutazione molto elevata.

Per la precisione parliamo di un 36 su 40. Per chi non lo sapesse, le recensioni di Famitsu vengono realizzate da quattro persone che danno un voto da 1 a 10, quindi con un punteggio massimo di 40. Nel caso di Vengeance sono stati assegnati quattro 9, segno che il gioco ha convinto tutta la redazione. Si tratta del medesimo voto assegnato anche per la versione originale per Nintendo Switch nel 2021, con il titolo che si riconferma un must have per gli amanti dei giochi di ruolo di stampo giapponese. Per completezza, gli altri giochi recensiti in questo numero sono Moto GP 24 (32 su 40 con quattro 8) e Construction Simulator 4 (29 su 40, tre 7 e un 8).