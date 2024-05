Dragon Age Dreadwolf: leak riconferma l'uscita nel 2024, 'tutti' sono contenti del gioco

Il noto giornalista e leaker (non sempre precisissimo) Jeff Grubb torna alla carica con nuove voci di corridoio. In un nuovo video della serie Game Mess, Grubb ha riconfermato alcuni rumor da lui fatti circolare un paio di mesi fa: Dragon Age Dreadwolf è in arrivo entro l'anno e, ancora più importante, "tutti" sono felici di quanto è stato realizzato, ora che il progetto è quasi alla conclusione.

Non è chiaro chi siano questi "tutti", ma possiamo supporre che si faccia riferimento a BioWare (ovvero lo sviluppatore) e a Electronic Arts (ovvero l'editore). Secondo Grubb, Dragon Age Dreadwolf sarebbe in arrivo entro la fine del 2024. Precisa che si parla dell'anno, non dell'anno fiscale (in tal caso sarebbe entro marzo 2025).

Grubb ha detto, in traduzione: "Dragon Age: Dreadwolf, di cui ho già parlato, uscirà quest'anno. Sarà al Summer Game Fest o in quel periodo? Sì, lo hanno detto loro stessi alla EA. Sembra comunque che il gioco uscirà verso la fine dell'anno, quindi dove lo annunceranno se non al Summer Game Fest?"

"Potrebbero organizzare un evento tutto loro, ma mi aspetto che - beh, se organizzeranno un evento tutto loro, credo che farà parte dell'orbita del Summer Game Fest, quindi dovremmo vedere il gioco al Summer Game Fest o più o meno in quel periodo. Dovrebbero avere tutti i dettagli, perché tutti sembrano molto soddisfatti di quel gioco; sono piuttosto soddisfatti di come è venuto fuori. Il piano è di pubblicare il gioco quest'anno solare, quindi non nell'anno fiscale di EA, non prima del marzo 2025 o qualcosa del genere, ma quest'anno. E non credo che dovrete aspettare troppo a lungo dopo l'annuncio per giocarci."

È interessante anche quest'ultima parte: l'idea di un annuncio e di una pubblicazione a stretto giro (pochi mesi, supponiamo) sarebbe una ventata d'aria fresca rispetto allo standard videoludico (ovvero annunci che arrivano svariati anni prima dell'uscita).