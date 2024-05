The Mandalorian & Grogu, Sigourney Weaver potrebbe unirsi al cast del film di Star Wars

Sigourney Weaver (Alien, Avatar...) potrebbe essere pronta a tornare nello spazio con un nuovo ruolo: secondo nuove voci, l'attrice sarebbe pronta ad apparire in The Mandalorian & Grogu, il film dedicato alla serie TV di Disney Plus.

L'informazione viene indicata da The Hollywood Reporter e da The InSneider, ma non ci sono dettagli aggiuntivi su quale ruolo potrebbe avere e su quanto Weaver e Disney siano vicine a chiudere un accordo.

Weaver ha vinto molti premi nel corso della sua carriera, tra cui un BAFTA per Tempesta di ghiaccio, due Golden Globe per Gorilla nella nebbia e Una donna in carriera, e persino un Grammy per Earth (The Book). È stata anche nominata per tre Oscar, uno dei quali per il suo lavoro in Aliens.