Le recensioni degli utenti di Hollow Knight: Silksong su Steam sono ultra positive, ma il lancio è un disastro

Attualmente ben il 97,54% delle recensioni ricevute da Hollow Knight: Silksong su Steam sono di segno positivo. Una media molto alta, ma attesa, visto il gioco di cui stiamo parlando. Il problema è che non sono ancora moltissime, visto che si parla di circa 530 recensioni. Il motivo? L'acquisto del gioco è bloccato e per adesso non ci sono segni di ripresa della piattaforma.

Un successo o un disastro?

Abbiamo già segnalato i problemi che diversi negozi stanno avendo a causa dell'afflusso di giocatori che vogliono acquistare l'ultima fatica di Team Cherry, ma con il passare delle ore le cose non sembrano tornate alla normalità.

La pagina di errore di Steam

Il tutto ha dato vita a degli strani fenomeni, come le centinaia di tentativi di truffe sul forum ufficiale del gioco, con alcuni utenti che promettono copie in regalo a chi gli darà un award di Steam, che frutta punti Steam (con cui acquistare oggetti legati al negozio).

Anche il numero di giocatori contemporanei rilevato da SteamChartz è fermo intorno a quota 100.000. Si tratta di un ottimo numero, ma sicuramente non è rappresentativo dell'interesse del pubblico, frenato dai problemi di acquisto.

Per il resto, attualmente la maggior parte delle recensioni sono più che altro battute. Chiaramente chi le ha lasciate ha pochissime ore di gioco alle spalle e si è limitato a fare presenza, ricordando l'attesa, oppure scherzando sul fatto di essere riuscito ad avere "accesso anticipato" al gioco, facendo notare di essere tra i pochi fortunati in grado di giocarci.

C'è da capire se un lancio del genere sia un successo o un disastro, considerando tutto. Sicuramente mostra che c'è un interesse enorme per Silksong, ma anche che forse il tutto andava gestito meglio con preordini e precariamento dei file (va detto che Steam, per sua politica, non consente agli indie di far preordinare e precaricare i giochi).