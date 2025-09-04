Edmund McMillen ha finalmente mostrato il gameplay di Mewgenics, un roguelike pieno di gatti

Mewgenics , il bizzarro simulatore di allevamento di gatti di Edmund McMillen e Tyler Glaiel, è stato finalmente mostrato in un video di gameplay , in attesa di poterci giocare il 10 febbraio 2026. McMillen ha svelato che "tutte le componenti importanti" sono pronte, quindi ha mostrato ben 50 minuti di questo strano roguelike a base di gatti .

Tanto gameplay

Mewgenics è in sviluppo da molti anni, ma finalmente sta per arrivare al traguardo. McMillen e Glaiel si sono presi il loro tempo, forti dei loro successi precedenti, e hanno deciso di uscire solo con il gioco in condizioni perfette.

Il video, è il primo di una serie di quattro pensata per dare tutti i dettagli su Mewgenics, cui dovrebbero associarsi degli altri video realizzati da Glaiel.

Stando a McMillen: "Questi streaming non solo spiegheranno il gameplay e la sua profondità, ma mostreranno anche quanto possa essere unica ogni partita e ogni salvataggio!" In effetti si tratta di video davvero molto lunghi, ma pare che il gioco sia così vasto che gli autori non temono di mostrare troppo.

Ora il team di sviluppo deve rifinire il gioco, bilanciandolo, aggiungendo alcuni filmati e testandolo fino all'uscita.

Inoltre, se volete far comparire il nome del vostro gatto all'interno del gioco, basta andare a questo indirizzo e compilare il modulo.