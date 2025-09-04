Su Epic Games Store è disponibile il gioco gratis del 4 settembre: incamminiamoci con la principessa silente

È giovedì e su Epic Games Store è tempo di giochi gratis: o meglio gioco gratis, visto che questa settimana ce n'è uno solo, ma da solo vale decisamente abbastanza, considerando che si tratta di Monument Valley.

La splendida avventura rompicapo di Ustwo può essere scaricata a questo indirizzo su Epic Games Store, disponibile gratis da oggi fino all'11 settembre, ma con la possibilità di inserirla nella propria libreria e giocarci liberamente anche in seguito alla scadenza della promozione.

Contemporaneamente sono stati anche annunciati i giochi gratis dell'11 settembre, che sono tre e anche decisamente interessanti, ma intanto è tempo di incamminarsi per i tortuosi sentieri del titolo messo a disposizione oggi.