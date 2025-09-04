Su Epic Games Store è disponibile il gioco gratis del 4 settembre: incamminiamoci con la principessa silente

È giovedì e su Epic Games Store è tempo di giochi gratis: o meglio gioco gratis, visto che questa settimana ce n'è uno solo, ma da solo vale decisamente abbastanza, considerando che si tratta di Monument Valley.
La splendida avventura rompicapo di Ustwo può essere scaricata a questo indirizzo su Epic Games Store, disponibile gratis da oggi fino all'11 settembre, ma con la possibilità di inserirla nella propria libreria e giocarci liberamente anche in seguito alla scadenza della promozione.
Contemporaneamente sono stati anche annunciati i giochi gratis dell'11 settembre, che sono tre e anche decisamente interessanti, ma intanto è tempo di incamminarsi per i tortuosi sentieri del titolo messo a disposizione oggi.
Un'avventura onirica e "illusoria"
Monument Valley è un gioco indie uscito originariamente nel 2014 su piattaforme mobile e rimasto a lungo come uno dei migliori titoli in tale ambito, prima di arrivare anche su PC e console.
Si tratta di un'avventura a puzzle, nella quale dobbiamo accompagnare la Principessa Ida, o "principessa silente", in uno strano percorso attraverso scenari onirici e sospesi, che richiamano illusioni ottiche e quadri metafisici.
Il giocatore è chiamato a manipolare lo scenario, modificare la prospettiva e, in questo modo, aprire nuovi percorsi sicuri per la protagonista, mentre questa avanza tra le ambientazioni cercando di sfuggire al popolo dei corvi.
Al di là dello splendido stile grafico adottato, Monument Valley si distingue per la particolare costruzione degli enigmi, tutti incentrati sulla geometria, il punto di vista e le illusioni ottiche, in un susseguirsi di idee davvero sorprendenti.