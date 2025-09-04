I giochi gratis di Epic Games Store dell'11 settembre sono stati svelati: sono tre e tutti validissimi

Tutti e tre i giochi verranno messi a disposizione subito dopo la conclusione della promozione attualmente in atto su Epic Games Store, dedicata a Monument Valley.

Nella fattispecie, questi sono i tre titoli che verranno messi a disposizione gratis su Epic Games Store dall'11 al 18 settembre:

Vediamo i tre giochi in arrivo

Vediamo dunque più nel dettaglio di cosa si tratta, perché i tre giochi gratis che arriveranno l'11 settembre su Epic Games Store sono tutti meritevoli di attenzione e approfondimento.

Ricordiamo che tutti e tre possono essere scaricati liberamente con un account gratuito Epic Games Store: devono essere riscattati dall'11 al 18 settembre ma rimangono poi nella propria libreria anche al termine della promozione.

Ghostrunner 2 è un action in prima persona ad ambientazione cyberpunk, uno "slasher" estremamente veloce e dinamico che ci mette nei panni di un cyber-ninja dedito a seminare morte lungo la propria strada.

Dopo la caduta della Custode delle chiavi nel primo capitolo, Jack è tornato per affrontare un violento culto IA di cyber-ninja nato al di fuori della Dharma Tower, in una lotta che decide il futuro dell'umanità. Il gioco offre combattimenti con la katana, una maggiore esplorazione del mondo e livelli non lineari con complesse sezioni di gioco in moto.

Proseguendo con l'iniziativa avviata questa settimana, anche la prossima avremo una nuova porzione della serie di Ustwo con Monument Valley 2.

Rimasto a lungo uno dei migliori giochi per piattaforme mobile, ora che è arrivato su PC resta un puzzle ancora pienamente apprezzabile, un'esperienza rilassante e coinvolgente grazie ai suoi enigmi e alla sua particolare atmosfera.

Infine, The Battle of Polytopia è un bizzarro strategico a turni ambientato nello strano pienata dei Polytopian, uno scenario piatto tutto costruito con poligoni semplici e figure geometriche.

La semplicità della rappresentazione generale nasconde però una notevole complessità strutturale, con diversi parametri da gestire per poter espandere il proprio impero scegliendolo tra uno delle 12 civiltà a disposizione.