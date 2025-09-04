0

GCC Pokémon annuncia la nuova espansione Phantasmal Flames, con Mega Charizard X-ex protagonista

A metà novembre arriverà una nuova espansione di GCC Pokémon all'interno della linea Megaevoluzione: si tratta del set Phantasmal Flames, con Mega Charizard X-ex protagonista.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/09/2025
Mega Charizard X-ex sulla copertina di Phantasmal Flame

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon riceverà questo autunno una nuova espansione chiamata Phantasmal Flames (titolo in inglese, al momento), che proseguirà nella linea Megaevoluzione con nuove carte, tra le quali ci sarà un Mega Charizard X-ex come protagonista.

La data di uscita della nuova aggiunta è fissata per il 14 novembre, e sarà composta da 94 carte di base, dunque un set piuttosto piccolo, rispetto a quelli visti di recente, ma che si preannuncia molto interessante per gli appassionati.

Aggiungendo però tutte le possibili varianti con illustrazioni alternative, tuttavia, si raggiunge quota 130 carte in totale, tra le quali diverse illustrazioni rare e carte ultrarare, dunque ci sarà da fare una bella caccia per "acchiapparli tutti".

Nuove carte in arrivo nella serie Megaevoluzione

Mega Charizard X-ex sarà il grande protagonista di Phantasmal Flame, usato per promuovere i nuovi pacchetti di carte come personaggio di copertina, presentandosi in maniera alquanto epica nella nuova illustrazione principale.

I pacchetti di Phantasmal Flame
I pacchetti di Phantasmal Flame

Si tratta peraltro di una sorta di tradizione per quanto riguarda una seconda o terza espansione di un nuovo set di GCC Pokémon, che anche in precedenza ha spesso avuto Charizard o una sua variante come protagonista principale e Megaevoluzione evidentemente segue il trend.

GCC Pokémon Pocket: l'espansione Sorgenti Recondite è disponibile da oggi, con oltre 100 nuove carte ed eventi GCC Pokémon Pocket: l'espansione Sorgenti Recondite è disponibile da oggi, con oltre 100 nuove carte ed eventi

All'interno di Phantasmal Flame troviamo:

  • 6 Pokémon-ex Megaevoluzione (Mega Charizard X-ex, Mega Gengar-ex, Mega Diancie-ex, Mega Lopunny-ex, Mega Heracross-ex, Mega Sharpedo-ex)
  • 4 Pokémon-ex
  • 13 Pokémon con illustrazioni rare
  • 17 carte ultrarare Pokémon-ex Megaevoluzione, Allenatori e carte Energia
  • 5 carte rare illustrazione speciale di Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Aiuto
  • 10 Carte allenatore

Anche Phantasmal Flame avere un suo Set Allenatore Fuoriclasse in edizione speciale, con la Megaevoluzione di Charizard in tonalità blu su una copertina alquanto elegante.

All'interno del pacchetto si troverà anche una speciale carta di Charcadet con un'illustrazione alternativa. Al lancio della nuova espansione verrà distribuita anche una Collezione Ultra Premium di Mega Charizard X, con al suo interno una carta promozionale dedicata alla creatura in questione.

#Pokémon
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
GCC Pokémon annuncia la nuova espansione Phantasmal Flames, con Mega Charizard X-ex protagonista