GCC Pokémon annuncia la nuova espansione Phantasmal Flames, con Mega Charizard X-ex protagonista

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon riceverà questo autunno una nuova espansione chiamata Phantasmal Flames (titolo in inglese, al momento), che proseguirà nella linea Megaevoluzione con nuove carte, tra le quali ci sarà un Mega Charizard X-ex come protagonista.
La data di uscita della nuova aggiunta è fissata per il 14 novembre, e sarà composta da 94 carte di base, dunque un set piuttosto piccolo, rispetto a quelli visti di recente, ma che si preannuncia molto interessante per gli appassionati.
Aggiungendo però tutte le possibili varianti con illustrazioni alternative, tuttavia, si raggiunge quota 130 carte in totale, tra le quali diverse illustrazioni rare e carte ultrarare, dunque ci sarà da fare una bella caccia per "acchiapparli tutti".
Nuove carte in arrivo nella serie Megaevoluzione
Mega Charizard X-ex sarà il grande protagonista di Phantasmal Flame, usato per promuovere i nuovi pacchetti di carte come personaggio di copertina, presentandosi in maniera alquanto epica nella nuova illustrazione principale.
Si tratta peraltro di una sorta di tradizione per quanto riguarda una seconda o terza espansione di un nuovo set di GCC Pokémon, che anche in precedenza ha spesso avuto Charizard o una sua variante come protagonista principale e Megaevoluzione evidentemente segue il trend.
All'interno di Phantasmal Flame troviamo:
- 6 Pokémon-ex Megaevoluzione (Mega Charizard X-ex, Mega Gengar-ex, Mega Diancie-ex, Mega Lopunny-ex, Mega Heracross-ex, Mega Sharpedo-ex)
- 4 Pokémon-ex
- 13 Pokémon con illustrazioni rare
- 17 carte ultrarare Pokémon-ex Megaevoluzione, Allenatori e carte Energia
- 5 carte rare illustrazione speciale di Pokémon-ex Megaevoluzione e carte Aiuto
- 10 Carte allenatore
Anche Phantasmal Flame avere un suo Set Allenatore Fuoriclasse in edizione speciale, con la Megaevoluzione di Charizard in tonalità blu su una copertina alquanto elegante.
All'interno del pacchetto si troverà anche una speciale carta di Charcadet con un'illustrazione alternativa. Al lancio della nuova espansione verrà distribuita anche una Collezione Ultra Premium di Mega Charizard X, con al suo interno una carta promozionale dedicata alla creatura in questione.