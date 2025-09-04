GCC Pokémon annuncia la nuova espansione Phantasmal Flames, con Mega Charizard X-ex protagonista

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon riceverà questo autunno una nuova espansione chiamata Phantasmal Flames (titolo in inglese, al momento), che proseguirà nella linea Megaevoluzione con nuove carte, tra le quali ci sarà un Mega Charizard X-ex come protagonista.

La data di uscita della nuova aggiunta è fissata per il 14 novembre, e sarà composta da 94 carte di base, dunque un set piuttosto piccolo, rispetto a quelli visti di recente, ma che si preannuncia molto interessante per gli appassionati.

Aggiungendo però tutte le possibili varianti con illustrazioni alternative, tuttavia, si raggiunge quota 130 carte in totale, tra le quali diverse illustrazioni rare e carte ultrarare, dunque ci sarà da fare una bella caccia per "acchiapparli tutti".