Anche il doppiatore di Snake in Metal Gear Solid 2 non era stato avvertito del cambio di protagonista

Scherzone!

Se avete vissuto il lancio del gioco, o se ve ne siete interessati successivamente, magari leggendo il libro del nostro Fabio di Felice, sicuramente saprete che Kojima e i suoi non avevano detto nulla sul vero protagonista, contrariando non poco i fan dei capitoli precedenti.

Del resto tutto il materiale promozionale mostrava Snake e le uniche apparizioni pubbliche del gioco riguardavano la fase iniziale, in cui il protagonista era appunto lui.

A quanto pare non furono solo i giocatori a essere presi alla sprovvista dal colpo di scena, poiché il doppiatore di Solid Snake, David Hayter, ha dichiarato alla testata PC Gamer che nemmeno lui ne sapeva niente.

"Sono rimasto sorpreso come chiunque altro che Snake non sarebbe stato il protagonista", ha dichiarato, aggiungendo: "L'ho scoperto in sala di doppiaggio mentre stavamo registrando. Ho pensato: 'Che diavolo?' E loro: 'No, no, sarà Raiden il personaggio giocabile.'"

Lo stesso Hayter aveva previsto le reazioni negative a questa decisione, aggiungendo: "Ho pensato: 'Wow. Okay... beh, vedremo come la prenderà la gente.' Il gioco è uscito ed era fantastico, ma ci sono state delle polemiche a riguardo". Questo non vuol dire che non gli sia piaciuto Metal Gear Solid 2, visto che lo ha definito "sbalorditivo". Comunque sia, ha visto il terzo capitolo, di cui recentemente è stato pubblicato il remake, come un ritorno a casa, tanto da definirlo il suo capitolo preferito della serie.