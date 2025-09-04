La Zlatan FC arriva in EA Sports FC 26, con tutta la sua carica di simpatia

Electronic Arts ha svelato oggi una novità che farà piacere a milioni di giocatori appassionati di calcio: in EA Sports FC 26 arriva l'inimitabile Zlatan FC. Di cosa si tratta? di una squadra formata da 11 Zlatan Ibrahimović. Sì, il nostro occuperà ogni singolo ruolo in campo. Diciamo che, quantomeno, non sarà difficile scegliere chi schierare in campo.
Da battuta a realtà
Zlatan FC sarà disponibile nella modalità Calcio d'inizio di EA Sports FC 26, con divisa e logo ufficiali, entrambi approvati, neanche a dirlo, dallo stesso Ibrahimović. L'idea nasce dalla famosa dichiarazione del calciatore secondo cui potrebbe giocare in tutti gli 11 ruoli. Grazie a EA Sports FC 26 il suo sogno diventerà realtà.
"Zlatan non è sorpreso. Zlatan è sempre stato pronto per questo momento", ha dichiarato Ibrahimović, contemporaneamente allenatore, portiere, regista e capocannoniere della squadra. "Per i tifosi sarà semplice: in qualsiasi ruolo schiereranno Zlatan, avranno sempre il migliore in campo."
In fondo, anche trasformare quella che molti all'epoca considerarono una fanfaronata in marketing è segno di grande intuito per gli affari e per la cura del proprio marchio. "EA Sports FC 26 unisce i club più iconici del pianeta, e Zlatan FC meritava di farne parte", ha affermato James Salmon, Senior Director, EA SPORTS FC Franchise Activation. "Siamo certi che i fan si divertiranno a prendere il controllo di una squadra in cui il capitano, il portiere e l'attaccante... sono tutti la stessa leggenda."
L'identità visiva del club riflette perfettamente la filosofia di Ibrahimović: una "Z" dominante e minimalista, simbolo di forza e individualità, pronta a diventare il nuovo emblema dell'era Zlatan su FC 26.
Zlatan FC sarà disponibile dal giorno del lancio globale di EA Sports FC 26, il 26 settembre, e in accesso anticipato dal 19 settembre per chi ha prenotato l'Ultimate Edition. Basterà selezionare "Resto del Mondo" e prepararsi a vivere questa esperienza indimenticabile.