La Zlatan FC arriva in EA Sports FC 26, con tutta la sua carica di simpatia

Electronic Arts ha svelato oggi una novità che farà piacere a milioni di giocatori appassionati di calcio: in EA Sports FC 26 arriva l'inimitabile Zlatan FC . Di cosa si tratta? di una squadra formata da 11 Zlatan Ibrahimović . Sì, il nostro occuperà ogni singolo ruolo in campo. Diciamo che, quantomeno, non sarà difficile scegliere chi schierare in campo.

Da battuta a realtà

Zlatan FC sarà disponibile nella modalità Calcio d'inizio di EA Sports FC 26, con divisa e logo ufficiali, entrambi approvati, neanche a dirlo, dallo stesso Ibrahimović. L'idea nasce dalla famosa dichiarazione del calciatore secondo cui potrebbe giocare in tutti gli 11 ruoli. Grazie a EA Sports FC 26 il suo sogno diventerà realtà.

La Zlatan FC al gran completo

"Zlatan non è sorpreso. Zlatan è sempre stato pronto per questo momento", ha dichiarato Ibrahimović, contemporaneamente allenatore, portiere, regista e capocannoniere della squadra. "Per i tifosi sarà semplice: in qualsiasi ruolo schiereranno Zlatan, avranno sempre il migliore in campo."

In fondo, anche trasformare quella che molti all'epoca considerarono una fanfaronata in marketing è segno di grande intuito per gli affari e per la cura del proprio marchio. "EA Sports FC 26 unisce i club più iconici del pianeta, e Zlatan FC meritava di farne parte", ha affermato James Salmon, Senior Director, EA SPORTS FC Franchise Activation. "Siamo certi che i fan si divertiranno a prendere il controllo di una squadra in cui il capitano, il portiere e l'attaccante... sono tutti la stessa leggenda."

L'identità visiva del club riflette perfettamente la filosofia di Ibrahimović: una "Z" dominante e minimalista, simbolo di forza e individualità, pronta a diventare il nuovo emblema dell'era Zlatan su FC 26.

Zlatan FC sarà disponibile dal giorno del lancio globale di EA Sports FC 26, il 26 settembre, e in accesso anticipato dal 19 settembre per chi ha prenotato l'Ultimate Edition. Basterà selezionare "Resto del Mondo" e prepararsi a vivere questa esperienza indimenticabile.