I remake di Myst e Riven sono in arrivo su PS5 e PlayStation VR2

Pubblicati originariamente nel 2021 e nel 2024, i remake sono ricostruzioni fedeli delle celebri avventure grafiche degli anni '90. Gli ambienti sono stati rifatti interamente in 3D, le immagini statiche hanno lasciato spazio a mondi esplorabili senza interruzioni, l'illuminazione è dinamica e l'audio spaziale molto più ricco. Anche l'interazione con meccanismi e pannelli è ora fisica e naturale, alcuni enigmi sono stati adattati al nuovo spazio tridimensionale e l'interfaccia risulta più chiara e moderna. Per approfondire, potete recuperare le nostre recensioni di Myst e Riven .

Confermando i leak delle scorse settimane, Cyan Worlds ha annunciato tramite il PlayStation Blog che i remake di Myst e Riven arriveranno su PS5 con supporto completo a PlayStation VR2. L'attesa non sarà lunga: entrambi i giochi debutteranno il 19 maggio al prezzo di 34,99 dollari ciascuno.

Le caratteristiche della versione PS5

Le versioni PS5 di Myst e Riven offriranno un'esperienza completa sia in modalità tradizionale su schermo (flatscreen) che in realtà virtuale tramite PS VR2. Myst e Riven includono il supporto ai riflessi ray‑traced, disponibili sia su PS5 sia su PS5 Pro in flatscreen. Quando questa opzione è attiva, il frame rate viene limitato a 30 FPS per garantire una resa più stabile, mentre disattivando i riflessi ray‑traced e passando alle screen‑space reflections si sale a 60 FPS. La scelta avviene tramite l'opzione Performance Mode, che modifica anche la risoluzione di base per bilanciare qualità grafica e fluidità.

Entrambi i giochi sono inoltre titoli PS5 Pro Enhanced. Questo comporta un aumento generale della qualità visiva in modalità flatscreen, con miglioramenti alla distanza visiva, alla vegetazione, alle texture, al post‑processing e all'illuminazione. In VR, la versione PS5 Pro offre una risoluzione di base più elevata, mentre in Riven, sempre in flatscreen, mantenere attiva la Performance Mode permette di ottenere una risoluzione superiore. Le due versioni sfruttano implementazioni ottimizzate del TSR di Unreal Engine, che consente un upscaling più efficiente sia su PS5 sia su PS5 Pro.

Infine, Myst e Riven supportano il Power Saver Mode di PS5, una funzione pensata per ridurre i consumi energetici. Attivandola, la risoluzione di base viene abbassata e il frame rate viene fissato a 30 FPS, così da contenere l'impatto energetico senza compromettere la stabilità dell'esperienza.