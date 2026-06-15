Per l'ex Sony Shuhei Yoshida: "Il futuro dell'industria passa dagli indie, ma emergere è sempre più difficile"

Nel corso di un'intervista concessa alla testata GameSpot, l'ex dirigente di Sony Interactive Entertainment Shuhei Yoshida ha condiviso la sua visione sull'attuale evoluzione dell'industria dei videogiochi, sottolineando il ruolo sempre più importante degli sviluppatori indipendenti. Yoshida, che ha guidato SIE Worldwide Studios dal 2008 al 2019 e successivamente la divisione PlayStation Indies fino al pensionamento nel 2025, ha spiegato che la diffusione degli store digitali e la possibilità per qualsiasi sviluppatore di pubblicare direttamente i propri giochi rappresentano il cambiamento più significativo degli ultimi anni.
Tanti giochi, poca esposizione
Secondo l'ex dirigente, oggi realizzare un videogioco è più accessibile rispetto al passato e il numero di titoli pubblicati continuerà a crescere. Questa evoluzione, a suo avviso, porterà anche a un progressivo aumento della qualità media delle produzioni. Tuttavia, la maggiore offerta comporta una sfida altrettanto importante: "Con una quantità così elevata di giochi prodotti, diventa ancora più difficile far notare il proprio titolo."
Parlando delle prospettive degli sviluppatori indipendenti, Yoshida ha evidenziato l'importanza di costruire una comunità attorno ai propri progetti. A suo giudizio, quando uno studio riesce a realizzare un gioco capace di entrare in sintonia con il pubblico, diventa più semplice consolidare una base di giocatori che possa contribuire anche allo sviluppo dei titoli futuri.
"Quando i tuoi giochi hanno successo, le persone sentono di aver contribuito a quel successo e diventano ancora più motivate a sostenerti. È molto, molto importante avere una comunità forte che supporti il progetto", ha affermato Yoshida.
Le dichiarazioni sono in linea con quanto espresso recentemente dallo stesso Yoshida, che aveva raccontato di dedicare ormai gran parte del proprio tempo ai giochi indipendenti, ritenendo che molte produzioni AAA richiedano un impegno troppo elevato in termini di tempo.
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