Per l'ex Sony Shuhei Yoshida: "Il futuro dell'industria passa dagli indie, ma emergere è sempre più difficile"

Nel corso di un'intervista concessa alla testata GameSpot, l'ex dirigente di Sony Interactive Entertainment Shuhei Yoshida ha condiviso la sua visione sull'attuale evoluzione dell'industria dei videogiochi, sottolineando il ruolo sempre più importante degli sviluppatori indipendenti. Yoshida, che ha guidato SIE Worldwide Studios dal 2008 al 2019 e successivamente la divisione PlayStation Indies fino al pensionamento nel 2025, ha spiegato che la diffusione degli store digitali e la possibilità per qualsiasi sviluppatore di pubblicare direttamente i propri giochi rappresentano il cambiamento più significativo degli ultimi anni.