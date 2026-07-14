Vampire Crawlers riceve l'aggiornamento 1.5 con tante migliore e la modalità Endless

Il team di poncle ha pubblicato l'aggiornamento 1.5 di Vampire Crawlers e delineato la roadmap dei contenuti in arrivo entro fine anno, con anche una piccola anticipazione su ciò che ci aspetta nel 2027.

La novità principale dell'update è la Endless Mode. Dopo aver completato il gioco, sulla mappa compare una nuova area che contiene un Relic capace di sbloccare questa modalità. Con il Relic attivo, qualsiasi dungeon già completato può essere affrontato in versione Endless: la difficoltà cresce progressivamente e, una volta superati i piani standard, è possibile continuare a scendere sempre più in profondità, affrontando nemici e incontri via via più impegnativi. Per mantenere la modalità focalizzata sulla sopravvivenza pura, il Jeweller viene disattivato, costringendo il giocatore ad affidarsi esclusivamente all'RNG del gioco base.

Tra le altre novità dell'aggiornamento c'è la possibilità di uscire dal gioco in qualsiasi momento, grazie a un nuovo pulsante delle impostazioni sempre visibile e a comandi più intuitivi per tornare al villaggio o chiudere i menu. Arrivano anche opzioni di ordinamento delle carte per colore o costo in mana, pensate per velocizzare la gestione del mazzo durante le run. Il Jeweller riceve una revisione: l'interfaccia ora mostra chiaramente i forzieri da cui è possibile ottenere gemme e la rarità risulta più intuitiva. A supporto della gestione del deck debutta inoltre una nuova schermata unica che mostra tutte le carte, indicando se si trovano nel mazzo, nella mano o negli scarti.