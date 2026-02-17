Warner Bros. valuta la riapertura delle trattative di vendita con Paramount dopo l'offerta aggiornata: nuova asta con Netflix?

Paramount ha rivisto la sua offerta affrontando diversi punti critici: coprirà la tassa di 2,8 miliardi di dollari dovuta a Netflix se Warner Bros. dovesse rescindere l'accordo, e garantirà il rifinanziamento del debito della società .

Warner Bros. Discovery Inc sta valutando la possibilità di riaprire le trattative di vendita con Paramount dopo aver ricevuto l'ultima offerta aggiornata della rivale. L'amministrazione di Warner Bros. sta considerando se le nuove condizioni proposte da Paramount possano portare a un accordo più vantaggioso rispetto al contratto vincolante già siglato con Netflix , potenzialmente scatenando una nuova asta competitiva tra i due colossi dei media.

Fino ad oggi, solo 42,3 milioni di azioni sono state tenderate a Paramount, meno del 2% delle azioni in circolazione. Il consiglio di Warner Bros. non ha ancora preso una decisione .

L'offerta di Paramount include un prezzo di 30$ per azione , superiore ai 27,75$ per azione concordati con Netflix, e ha attirato attenzione tra gli azionisti, inclusi Pentwater Capital Management e Ancora Holdings Group, che hanno invitato il consiglio a considerare l'alternativa.

Ora Warner ci pensa: cosa succederebbe se si riaprissero le trattative con Paramount?

Se il consiglio dovesse decidere di riaprire le trattative con Paramount, sarebbe necessario notificare Netflix, che avrebbe il diritto di pareggiare qualsiasi offerta superiore. Entrambe le società hanno indicato la disponibilità a incrementare le loro offerte per assicurarsi l'acquisizione, pur essendo caute a causa dei costi elevati e del calo delle azioni di Netflix di oltre il 40% dal picco di giugno.

Il management di Paramount continua a sostenere che la propria offerta sia superiore e Warner, da quanto emerge anche grazie ai report di Bloomberg sembra essere intenzionata a riaprire le trattative, valutando, forse per la prima volta, con molta attenzione e "decisione" la proposta di Paramount stessa. Vedremo come, questo braccio di ferro, si evolverà.