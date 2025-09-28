Addio Mix Fold 5? Xiaomi prepara il lancio del 17 Fold nel 2026: la svolta nel mercato dei pieghevoli

Xiaomi sembra pronta a rimescolare le carte nel segmento degli smartphone pieghevoli. Dopo il lancio del Mix Fold 4 nel 2024, molti appassionati si aspettavano di vedere un naturale successore chiamato Mix Fold 5. Tuttavia, un nuovo leak proveniente dal database IMEI lascia intendere che l'azienda cinese potrebbe cambiare radicalmente la strategia di naming.

Secondo quanto riportato da XiaomiTime, un dispositivo con numero di modello 26023PN08C e nome in codice "pecan" è stato registrato recentemente. Ciò che ha attirato l'attenzione degli osservatori non è solo l'esistenza del nuovo modello ma il dettaglio della sigla "PN" contenuta nel codice.