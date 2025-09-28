Addio Mix Fold 5? Xiaomi prepara il lancio del 17 Fold nel 2026: la svolta nel mercato dei pieghevoli

Xiaomi sembra pronta a rimescolare le carte nel segmento degli smartphone pieghevoli. Dopo il lancio del Mix Fold 4 nel 2024, molti appassionati si aspettavano di vedere un naturale successore chiamato Mix Fold 5. Tuttavia, un nuovo leak proveniente dal database IMEI lascia intendere che l'azienda cinese potrebbe cambiare radicalmente la strategia di naming.
Secondo quanto riportato da XiaomiTime, un dispositivo con numero di modello 26023PN08C e nome in codice "pecan" è stato registrato recentemente. Ciò che ha attirato l'attenzione degli osservatori non è solo l'esistenza del nuovo modello ma il dettaglio della sigla "PN" contenuta nel codice.
Xiaomi 17 Fold: il dettaglio della sigla "PN"
Tutti i precedenti pieghevoli della linea Mix Fold utilizzavano la sigla "PX" (come il Mix Fold 4, identificato dal codice 24072PX77C). Al contrario, la sigla "PN" è storicamente legata alla serie principale numerata di Xiaomi, che include modelli come il prossimo Xiaomi 17.
Da qui nasce l'ipotesi che Xiaomi possa saltare del tutto il nome Mix Fold 5 e presentare il suo prossimo foldable come Xiaomi 17 Fold. Una mossa che avrebbe senso dal punto di vista del marketing: unire la linea pieghevole con quella principale, dando più forza al brand e rendendo la nomenclatura più coerente.
Xiaomi 17 Fold: indiscrezioni su lancio e specifiche tecniche
Le indiscrezioni indicano anche una possibile finestra di lancio anticipata. Mentre Xiaomi ha solitamente svelato i suoi foldable a giugno, il 17 Fold sarebbe atteso già a febbraio 2026, forse insieme allo Xiaomi 17 Ultra, che rappresenterà il top di gamma "tradizionale" dell'azienda.
Per quanto riguarda le specifiche tecniche, il leak segnala la presenza di un comparto fotografico molto simile a quello del Mix Fold 3: un sensore principale da 200 megapixel Samsung S5KHP5, affiancato da un ultra-wide da 50 MP (OV50M) e da un secondo sensore da 50 MP (OV50M). Sul fronte anteriore troverebbe posto una fotocamera da 16 MP (OV16F). Un setup che confermerebbe l'attenzione di Xiaomi per la fotografia mobile, ma che non introdurrebbe particolari modifiche rispetto ai modelli precedenti