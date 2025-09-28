Il cosplay di Pyramid Head da Silent Hill 2 firmato Lada Lyumos è terrificante

Lada Lyumos ha voluto celebrare il lancio di Silent Hill f realizzando un clamoroso cosplay di Pyramid Head, l'inquietante mostro che ha fatto il proprio debutto in Silent Hill 2 ed è subito entrato nell'immaginario dei tantissimi fan della serie Konami.

Per il momento la modella russa ha pubblicato unicamente un video, visibile sul suo profilo Instagram, ma è chiaro che si tratta di un progetto di una certa rilevanza, se pensiamo all'impegno necessario per la creazione di un cosplay così particolare, caratterizzato anche da accessori di enormi dimensioni come la "spada" impugnata dal boss.

Arriveranno dunque anche delle foto nei prossimi giorni, con uno sguardo ancora più dettagliato al costume di questa particolare versione femminile della creatura, che è solita annunciare la propria presenza producendo l'orribile suono della sua lama che viene trascinata sul terreno.

Come sappiamo, la popolarità di Pyramid Head negli anni è aumentata al punto da convincere gli autori a inserirlo in altri capitoli della saga, nelle trasposizioni cinematografiche e persino in altri giochi horror, vedi ad esempio Dead by Daylight.