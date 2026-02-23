Panasonic rafforza il business TV con Skyworth e presenta la gamma europea 2026 OLED e Mini-LED

Panasonic ha svelato la nuova gamma TV 2026 per il mercato europeo, una line-up ampia e articolata che copre tutte le principali tecnologie: OLED, QD Mini-LED, QLED, 4K LED e 2K LED. L'obiettivo è chiaro: offrire soluzioni per ogni fascia di prezzo e per ogni ambiente domestico, dai grandi salotti luminosi fino agli spazi più compatti.
Le nuove proposte sono interessanti, tra le varie cose, per le diagonali che arrivano fino a 86 pollici, refresh rate fino a 144Hz sui modelli di punta, tecnologie antiriflesso di nuova generazione (Glare Free Ultra, Max e standard) e una pluralità di piattaforme smart, tra cui Fire TV built in, Google TV, Roku e TiVo, a seconda del mercato e della serie.
Panasonic punta a coniugare qualità cinematografica, prestazioni gaming di alto livello e maggiore versatilità nell'utilizzo quotidiano, mantenendo una forte attenzione alla resa dell'immagine in ambienti molto luminosi, sempre più comuni nelle abitazioni moderne.
OLED 2026: Z95B e Z90B confermati
Panasonic Z95B continua a rappresentare il vertice dell'offerta OLED Panasonic per il 2026 nei tagli da 55, 65 e 77 pollici. Il pannello Primary RGB Tandem Panel, con struttura emissiva a quattro strati, è progettato per migliorare la purezza cromatica e aumentare la luminosità rispetto alle generazioni precedenti. A supporto interviene il sistema di raffreddamento proprietario ThermalFlow, sviluppato internamente, che ottimizza la dissipazione del calore per mantenere il pannello stabile anche a luminosità elevate.
Il cuore dell'elaborazione è l'HCX Pro AI Processor MK II, che lavora su upscaling 4K, gestione delle gradazioni e riduzione del rumore nei contenuti in streaming. Il supporto a Dolby Vision IQ consente di adattare automaticamente contrasto e luminosità alle condizioni ambientali, mentre Prime Video Calibrated Mode e il supporto a Calman e ISFccc permettono una calibrazione professionale dell'immagine. Anche l'audio è parte integrante dell'esperienza: il sistema 360° Soundscape Pro integra altoparlanti frontali, laterali e up-firing, insieme a un woofer da 30W, per un suono avvolgente in Dolby Atmos. Per il gaming, il modello supporta 144Hz, HDMI 2.1, VRR, True Game Mode, NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium, garantendo fluidità e bassa latenza.
Panasonic Z90B amplia l'esperienza OLED premium su un ventaglio di dimensioni maggiore, dai 42 ai 77 pollici. Nei tagli da 55, 65 e 77 pollici integra il pannello Master OLED Pro, mentre sui formati più compatti utilizza un pannello OLED ottimizzato. Anche qui troviamo l'HCX Pro AI Processor MK II, il supporto a FILMMAKER MODE per preservare la visione originale voluta dai registi, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. In ambito gaming, la presenza di Game Mode Extreme, VRR fino a 144Hz e compatibilità con G-SYNC e FreeSync Premium rende la serie adatta anche a console e PC di ultima generazione.
Z85C e Z86C: nuovi OLED 120Hz per Europa e Regno Unito
Tra le novità del 2026 ci sono Panasonic Z85C per l'Europa continentale e Panasonic Z86C per il Regno Unito, entrambi disponibili nei tagli da 55 e 65 pollici. Introducono un nuovo pannello OLED a 120Hz, pensato per offrire un equilibrio tra qualità cinematografica e prestazioni gaming.
Supportano FILMMAKER MODE, Dolby Vision, HDR10+, HLG e Dolby Atmos. La differenza principale riguarda la piattaforma smart: Z85C adotta Google TV, mentre Z86C integra Fire TV integrato, con un'interfaccia centrata sulle app e sulla scoperta dei contenuti.
W97C e W95C: Mini-LED ad alte prestazioni
Panasonic W97C e Panasonic W95C rappresentano il vertice della proposta QD Mini-LED. Disponibili da 55 a 86 pollici, combinano una retroilluminazione Mini-LED con oltre 1.000 zone di local dimming (dai 65" in su), una luminosità di picco di circa 1.500 nit e una copertura colore fino al 105% dello spazio DCI-P3.
Il pannello a 144Hz e la tecnologia Glare Free Ultra li rendono particolarmente adatti ad ambienti molto luminosi. Supportano FILMMAKER MODE, Dolby Vision e Dolby Atmos, oltre a HDMI 2.1, VRR e bassa latenza per il gaming. È presente anche un microfono far-field per il controllo vocale hands-free.
W94C, W92C, W91C e W90C: Mini-LED per diversi mercati
La gamma QD Mini-LED si articola ulteriormente con Panasonic W94C (144Hz, Fire TV), Panasonic W92C (144Hz, Google TV), Panasonic W91C (60Hz, Roku per il Regno Unito) e Panasonic W90C (60Hz, Google TV per l'Europa continentale).
Pur differenziandosi per piattaforma smart e frequenza di aggiornamento, condividono il supporto a FILMMAKER MODE, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1, VRR e tecnologie antiriflesso Glare Free Ultra.
QLED e LED: ampiezza di gamma e versatilità
Nel segmento QLED, Panasonic W85B resta l'opzione a 120Hz con Fire TV, mentre i nuovi Panasonic W83C e Panasonic W80C ampliano l'offerta con pannelli a 60Hz e tecnologia Glare Free Max nei formati più grandi.
Per chi cerca una soluzione 4K LED, Panasonic W60C offre TiVo come piattaforma smart e supporto Dolby Atmos. Nel segmento 2K LED, Panasonic S65C propone un Full HD con Fire TV e Dolby Audio, mentre Panasonic S45C e Panasonic S40C rappresentano l'ingresso gamma HD Ready con TiVo.
Partnership strategica con Skyworth per il mercato europeo
A rafforzare il posizionamento della gamma 2026 si aggiunge la partnership annunciata con Shenzhen Skyworth Display Technology Co Ltd. L'accordo prevede che il partner gestisca vendite, marketing e logistica su base regionale, mentre Panasonic continuerà a supervisionare sviluppo congiunto dei modelli OLED top di gamma, qualità e standard AV.
Dal 1° aprile 2026 la divisione Entertainment verrà reintegrata in Panasonic Corporation, con l'Europa indicata come mercato strategico per il business consumer nel lungo periodo. Panasonic continuerà inoltre a garantire assistenza post-vendita per tutti i TV venduti fino a marzo 2026 e per quelli distribuiti successivamente.
La nuova struttura combina l'eccellenza tecnologica Panasonic con la capacità produttiva globale di Skyworth, con l'obiettivo di sostenere e accelerare la crescita del marchio TV in Europa.