Panasonic rafforza il business TV con Skyworth e presenta la gamma europea 2026 OLED e Mini-LED

Le nuove proposte sono interessanti, tra le varie cose, per le diagonali che arrivano fino a 86 pollici, refresh rate fino a 144Hz sui modelli di punta, tecnologie antiriflesso di nuova generazione (Glare Free Ultra, Max e standard) e una pluralità di piattaforme smart , tra cui Fire TV built in, Google TV, Roku e TiVo, a seconda del mercato e della serie.

Panasonic ha svelato la nuova gamma TV 2026 per il mercato europeo, una line-up ampia e articolata che copre tutte le principali tecnologie: OLED, QD Mini-LED, QLED, 4K LED e 2K LED. L'obiettivo è chiaro: offrire soluzioni per ogni fascia di prezzo e per ogni ambiente domestico , dai grandi salotti luminosi fino agli spazi più compatti.

OLED 2026: Z95B e Z90B confermati

Panasonic Z95B continua a rappresentare il vertice dell'offerta OLED Panasonic per il 2026 nei tagli da 55, 65 e 77 pollici. Il pannello Primary RGB Tandem Panel, con struttura emissiva a quattro strati, è progettato per migliorare la purezza cromatica e aumentare la luminosità rispetto alle generazioni precedenti. A supporto interviene il sistema di raffreddamento proprietario ThermalFlow, sviluppato internamente, che ottimizza la dissipazione del calore per mantenere il pannello stabile anche a luminosità elevate.

I nuovi TV annunciati

Il cuore dell'elaborazione è l'HCX Pro AI Processor MK II, che lavora su upscaling 4K, gestione delle gradazioni e riduzione del rumore nei contenuti in streaming. Il supporto a Dolby Vision IQ consente di adattare automaticamente contrasto e luminosità alle condizioni ambientali, mentre Prime Video Calibrated Mode e il supporto a Calman e ISFccc permettono una calibrazione professionale dell'immagine. Anche l'audio è parte integrante dell'esperienza: il sistema 360° Soundscape Pro integra altoparlanti frontali, laterali e up-firing, insieme a un woofer da 30W, per un suono avvolgente in Dolby Atmos. Per il gaming, il modello supporta 144Hz, HDMI 2.1, VRR, True Game Mode, NVIDIA G-SYNC Compatible e AMD FreeSync Premium, garantendo fluidità e bassa latenza.

Panasonic Z90B amplia l'esperienza OLED premium su un ventaglio di dimensioni maggiore, dai 42 ai 77 pollici. Nei tagli da 55, 65 e 77 pollici integra il pannello Master OLED Pro, mentre sui formati più compatti utilizza un pannello OLED ottimizzato. Anche qui troviamo l'HCX Pro AI Processor MK II, il supporto a FILMMAKER MODE per preservare la visione originale voluta dai registi, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos. In ambito gaming, la presenza di Game Mode Extreme, VRR fino a 144Hz e compatibilità con G-SYNC e FreeSync Premium rende la serie adatta anche a console e PC di ultima generazione.