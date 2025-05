Panasonic ha TV per tutti: dal Z95B OLED Tandem al MiniLED W95B, data e prezzi della line-up 2025 per l'Italia

La gamma OLED: comanda il nuovo Z95B Tandem

Si parte ovviamente dalla tecnologia OLED, che si presenta con tre nuovi modelli, tutti 4K: Z95B, Z90B e Z80B, tutti con Fire TV integrata. Lato gaming, poi, i modelli sono compatibili con NVIDIA G-SYNC e certificati AMD Freesync Premium, con una frequenza di aggiornamento da 144 Hz (120 Hz su Z80B). Tornano anche la Game Bar e la modalità True Game, ma non si segnalano vere novità per i giocatori. "La nostra gamma OLED 2025 rappresenta la prossima generazione dell'home entertainment, un'evoluzione frutto di decenni di competenze ingegneristiche", afferma Paul Darch, Direttore Marketing TV & Home AV & Smart Comm & DI Panasonic Consumer Europe.

La line-up OLED per il 2025 di Panasonic

"Abbiamo preso tutto ciò che i nostri clienti hanno amato della gamma dello scorso anno e l'abbiamo portata a un livello superiore, ottimizzando le prestazioni visive, affinando la qualità audio e arricchendo ulteriormente l'esperienza di Panasonic TV Premium con Fire TV integrata. Siamo orgogliosi di presentare TV che non solo si integrano perfettamente nelle nostre case con il loro design elegante, ma che offrono anche immagini e suoni avvolgenti di qualità cinematografica insieme a funzionalità smart intuitive."

TV OLED Z95B

La serie di TV OLED Z95B di Panasonic, disponibile nei formati da 55", 65" e 77", introduce due importanti innovazioni: il pannello Primary RGB Tandem WOLED, prodotto da LG, e l'esclusivo sistema di raffreddamento ThermalFlow di Panasonic.

Panasonic Z95B

Il nuovo pannello OLED adotta una configurazione di emissione a quattro strati che ottimizza la lunghezza d'onda della luce e incrementa la purezza dei colori, migliorando così la resa luminosa del 40%. Questo miglioramento permette di aumentare notevolmente la luminosità e di espandere la gamma cromatica, fornendo immagini ancora più dettagliate e realistiche.

Il sistema ThermalFlow, "concepito sul modello aerodinamico delle auto da corsa e interamente progettato e sviluppato dagli ingegneri di Panasonic, rende la gestione termica più efficiente: ottimizzando il posizionamento dei componenti e delle aperture di ventilazione, il calore viene dissipato in modo più efficiente, mantenendo le massime prestazioni del pannello" e, probabilmente, riducendo il rischio di burn-in. Diciamo probabilmente perché il burn-in non è stato mai citato nel corso della presentazione: nel mercato dei TV parlare di questa problematica rimane tabù ed è curioso notare la differenza rispetto a quanto succede con i monitor, dove 3 anni di garanzia contro la "stampatura" sono ormai uno standard.

La differente gestione dei flussi d'aria su Z95B (sulla sinistra) rispetto a Z95A (sulla destra): l'esperimento con il fumo bianco mostrato da Panasonic ha evidenziato un notevole miglioramento sul modello di quest'anno

Il processore è il rodato HCX Pro AI MK II, con le modalità di visione aggiuntive Dolby Vision IQ e Prime Video Calibrated per la visione dei contenuti Prime Video. Questa modalità ottimizza automaticamente le impostazioni delle immagini a seconda del tipo di contenuto, regolando parametri come luminosità, temperatura del colore e fluidità dei movimenti. Sfrutta inoltre i sensori di luce della serie Z95B per regolare l'immagine in base alle condizioni di illuminazione ambientale. La funzionalità supporta sia contenuti standard sia HDR.

Tutti i TV della gamma OLED 2025 di Panasonic

La serie Z95B presenta anche il ritorno della calibrazione Calman e del supporto ISFccc. Grazie alla calibrazione multipoint in scala di grigi di Calman, al CMS e al supporto 3D LUT appena integrato, gli utenti possono raggiungere la resa cromatica più precisa possibile, fondamentale per sviluppatori, editor e coloristi che necessitano di prestazioni all'altezza degli standard del settore. Per i rivenditori che offrono Calibration-as-a-Service (CaaS), la perfetta integrazione di questi strumenti semplifica il processo di calibrazione, consentendo loro di fornire facilmente calibrazioni costantemente precise e affidabili ai clienti.

Torna la calibrazione Calman dopo l'anno di pausa per il cambio di sistema operativo

In termini di suono, il 360° Soundscape Pro offre una disposizione line array, con l'aggiunta di altoparlanti frontali, rivolti verso l'alto e laterali, per garantire una più ampia diffusione del suono e un'esperienza sonora dinamica paragonabile a quella cinematografica. Il subwoofer è stato inoltre messo all'esterno dello chassis, per migliorare il flusso d'aria interno ed evitare che picchi contro la plastica durante la riproduzione dei contenuti più estremi. In questo modo anche la potenza dei bassi è aumentata, e passa da 20W a ben 30W.

Molto elegante il sistema di altoparlanti rivestito in tessuto, ottimizzato dagli ingegneri di Technics, che si integra alla perfezione nel design ultra-sottile del TV. Peccato per un retro in plastica nera che stona in più con l'aspetto premium del resto del televisore. Tornano poi le coperture removibili per le uscite (purtroppo sono ancora solo due le HDMI 2.1) e il piedistallo è girevole.

Di seguito i prezzi dei tre tagli Z95B:

Panasonic TV-77Z95BEG 77 pollici: 5.999€;

Panasonic TV-65Z95BEG 65 pollici: 3.899€;

Panasonic TV-55Z95BEG 55 pollici: 2.999€.

Serie Z90B

La serie Panasonic Z90B è invece disponibile nei formati da 42", 48", 55", 65" e nel nuovo formato da 77". Dotato di molte delle straordinarie caratteristiche della serie Z95B, lo Z90è dotato del pannello Master OLED Pro gestito dal processore HCX Pro AI MK II, un pannello WOLED 4K a 144Hz (non MLA).

Panasonic Z90B

Lato audio, qui troviamo il sistema Dynamic Theater Surround Pro, supportato da Dolby Atmos, un subwoofer da 30 W e altoparlanti frontali disponibili in tutte le dimensioni. I prezzi della serie Z90B sono:

Panasonic TV-77Z90BE6 77 pollici: 4.999€;

Panasonic TV-65Z90BE6 65 pollici: 2.849€;

Panasonic TV-55Z90BE6 55 pollici: 2.199€;

Panasonic TV-48Z90BE6 48 pollici: 1.699€;

Panasonic TV-42Z90BE6 42 pollici: 1.649€.

Serie Z80B

La serie Z80B, disponibile nei formati da 48", 55" e 65", è l'entry level della gamma Panasonic OLED del 2025: pannello WOLED 4K a 120Hz con processore HCX e molte delle caratteristiche dei fratelli maggiori, senza i sistemi audio avanzati dei fratelli maggiori.

Panasonic Z80B in mezzo agli altri OLED Panasonic del 2025

Qui i prezzi scendono ancora, ma rimaniamo comunque sopra i 1.000€ per tutti i tagli:

Panasonic TV-65Z80BEZ 65 pollici : 1.899€

: 1.899€ PanasonicTV-55Z80BEZ 55 pollici : 1.449€

: 1.449€ PanasonicTV-48Z80BEZ 48 pollici: 1.299€

I TV Panasonic OLED 2025 saranno tutti disponibili in Italia a partire da luglio 2025.