L'annuncio dei giochi PlayStation Plus Extra e Premium di maggio è vicinissimo, vediamo data e orario

Dopo tale annuncio, i giochi di maggio dovrebbero poi essere messi a disposizione, sempre secondo le abitudini di Sony, il martedì successivo, che sarebbe dunque il 20 maggio, per tutti gli abbonati a tier in questione.

Sebbene non ci sia una regola particolarmente precisa, il modus operandi standard della compagnia è ormai abbastanza consolidato e possiamo facilmente prevedere che la comunicazione dei nuovi giochi in arrivo per gli abbonamenti Plus Extra e Premium debba arrivare mercoledì 14 maggio, probabilmente verso le ore 17:30 italiane.

Siamo giunti alla settimana in cui dovrebbe avvenire la comunicazione dei giochi in arrivo sugli abbonamenti superiori di Sony: vediamo dunque data e orario probabili dell' annuncio dei giochi di maggio su PlayStation Plus Extra e Premium , che dovrebbe avvenire proprio in questi giorni.

Nuovi giochi a fronte di un'ampia epurazione

Per quanto riguarda i giochi che verranno annunciati e introdotti nel catalogo, non ci sono ancora anticipazioni al riguardo, né titoli che siano già stati comunicati come in arrivo al lancio direttamente all'interno del servizio, come accade in certi casi.

Blue Prince è stata veramente una bella sorpresa nel Plus di aprile

Il mese scorso abbiamo assistito al lancio dell'ottimo Blue Prince sia su PlayStation Plus Extra che su Xbox Game Pass, che si è rivelato poi uno dei migliori giochi usciti di recente in generale, trattandosi di un puzzle davvero di alto livello.

In questo caso non ci sono invece lanci previsti al day one su PlayStation Plus Extra, a meno che non emerga qualche sorpresa dell'ultimo momento, dunque possiamo aspettarci un nuovo apporto di titoli già noti all'interno del catalogo, oltre ovviamente a qualche classico aggiunto al tier Premium.

Per il resto, abbiamo visto che il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium sta per salutare ben 22 giochi, con la maggiore rimozione di massa di titoli dal servizio che si sia vista finora, a cui potrebbe far fronte anche un'introduzione ricca per questo mese, ma staremo a vedere.

Nel frattempo, la settimana scorsa sono stati messi a disposizione i giochi PlayStation Plus Essential del mese, come da tradizione.