Lo sviluppo di GTA 6 potrebbe essere durato meno di quanto si pensi, secondo un'indiscrezione

David O'Reilly è uno specialista nella progettazione di ambientazioni che ha lavorato in precedenza per Rockstar Games, il quale ha svelato, all'interno di un nuovo video sul suo canale YouTube, che lo sviluppo di GTA 6 potrebbe essere durato meno di quanto si possa pensare.

Ovviamente non si tratta di un'informazione ufficiale, ma considerando che O'Reilly ha lavorato in Rockstar Games fino al 2023, potrebbe essere veramente una persona informata dei fatti, essendo rimasto all'interno del team fino a poco tempo fa, quando chiaramente GTA 6 era già in lavorazione.

A quanto pare, il gioco avrebbe peraltro raggiunto un livello qualitativo davvero notevole in breve tempo, con una sostanziale evoluzione che sembra emergere anche dagli ultimi due anni di sviluppo, visto che il secondo trailer di GTA 6 mostrato di recente sembra rivelare ulteriori passi avanti fatti in termini tecnologici.