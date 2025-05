I giochi “gratis” per PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di maggio sono disponibili

Come da programma, da stamani i giochi PS4 e PS5 del PlayStation Plus di maggio sono disponibili per tutti gli abbonati a PlayStation Plus (Essential, Extra e Premium), che dunque ora possono reclamarli e aggiungerli alla propria libreria digitale senza costi aggiuntivi.

La line-up di maggio

Si tratta di una line-up decisamente interessante e include uno dei candidati al GOTY dello scorso anno. Stiamo parlando di Balatro, un gioco di carte roguelike che combina la strategia del deck-building con mecccaniche da Poker, sfidando i giocatori a superare diverse sfide per potenziare il proprio mazzo con Jolly dotati di abilità e modificatori di ogni genere, andando a creare un loop di gameplay assuefacente. Ecco la nostra recensione di Balatro.

Proseguiamo con ARK: Survival Ascended, una versione rimasterizzata di Survival Evolved realizzata tramite Unreal Engine 5 per offrire un'esperienza visiva e tecnica superiore. Al contempo il gioco mantiene le meccaniche di sopravvivenza ed esplorazione dell'originale, permettendo ai giocatori di domare dinosauri, costruire basi e affrontare le sfide di un mondo ostile.

Uno scatto da Balatro

Ultimo, ma non per importanza, Warhammer 40.000: Boltgun è uno sparatutto in prima persona che richiama lo stile dei classici boomer shooter degli anni '90, come DOOM e Quake, creato con una grafica retro in pixel-art. Il gioco mette i giocatori nei panni di uno Space Marine impegnato a sterminare orde di nemici del Caos con un arsenale devastante. Ecco la nostra recensione di Warhammer 40.000: Boltgun

Che ne pensate dei nuovi giochi offerti dal PlayStation Plus? Fatecelo sapere nei commenti.