YouTube Premium Duo: l'abbonamento per due persone è finalmente in fase di test

L'obiettivo primario è quello di offrire una maggiore flessibilità e un miglior rapporto qualità-prezzo a quegli utenti che desiderano condividere i vantaggi di YouTube Premium, come la visione senza pubblicità, la riproduzione in background e il download di video, ma che non necessitano di un piano multiutente come quello familiare.

YouTube sta conducendo dei test per introdurre una nuova opzione di abbonamento pensata specificamente per nuclei di due persone . Questa iniziativa, attualmente in fase pilota in India, Francia, Taiwan e Hong Kong, mira a colmare il divario esistente tra l'abbonamento individuale e il più costoso piano famiglia.

Il piano di YouTube Premium per due persone

Le prime indicazioni sui prezzi, emerse dai test in India, suggeriscono un posizionamento intermedio per il piano Duo. Mentre un abbonamento individuale ha un costo di ₹‎140.00 al mese (circa 1,47€) e un piano famiglia si attesta a ₹‎299.00 mensili (circa 3,13€), l'opzione per due persone è prezzata a ₹‎219.00 (circa 2,46€ al mese). Questa struttura tariffaria appare logica, in quanto riflette un costo per utente inferiore rispetto all'abbonamento singolo, pur rimanendo più elevato della quota pro capite di un piano famiglia condiviso tra più individui.

Va comunque tenuto presente che attualmente, in Italia, YouTube Premium è decisamente più costoso: il piano Individuale costa 13.99€ al mese, mentre il piano Famiglia arriva a 25.99€ al mese. Quindi i prezzi da noi andrebbero a collocarsi tra questi due estremi. L'introduzione di YouTube Premium Duo segue il recente lancio su scala più ampia di YouTube Premium Lite, un'altra opzione di abbonamento che era stata precedentemente testata in mercati limitati. Premium Lite si concentra sull'eliminazione delle interruzioni pubblicitarie durante la visione dei video, ma non include funzionalità aggiuntive come l'ascolto senza pubblicità di brani musicali, la possibilità di scaricare contenuti per la visualizzazione offline o la riproduzione in background.

L'esito di questa fase di test sarà determinante per capire se YouTube Premium Duo verrà implementato a livello globale. L'accoglienza da parte degli utenti nei mercati pilota e l'analisi dei dati raccolti forniranno indicazioni preziose per valutare la sostenibilità e l'efficacia di questa nuova offerta. Voi che cosa ne pensate? Fareste un abbonamento "duo"? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.