YouTube propone il multiview e promette tante altre novità, come una interfaccia nuova

Le novità confermate da YouTube

Per quanto riguarda gli aggiornamenti estivi, sono previsti una navigazione più semplice, modifiche alla riproduzione e alla qualità, oltre a un migliore accesso ai commenti, alle informazioni sul canale e alle iscrizioni. Google non ha fornito ulteriori dettagli sulla riprogettazione dell'interfaccia.

Parlando invece della funzione di multiview, ovvero che permette di attivare più video in contemporanea sullo stesso schermo, la funzione sarà limitata a un "piccolo gruppo di canali popolari e si espanderà nei prossimi mesi". Non è chiaro se i canali potranno impedire agli utenti di usare i loro video in versione multiview, in quanto YouTube ha affermato che "l'azienda punta a estendere la funzione a un'ampia serie di reti, in tutti i generi di contenuti" quando gli sono stati chiesti più dettagli.

Il logo di YouTube

Non è strano che YouTube stia puntando a un miglioramento della versione televisiva della sua applicazione, visto che è utilizzata più di quella per mobile. Il pubblico mondiale utilizza il proprio televisore per vedere i video perlopiù, quindi ottimizzare tale app è prioritario.

Inoltre, gli iscritti a YouTube Premium riceveranno la possibilità di attivare la velocità 4x su iOS e Android (mobile). Tutti i contenuti arriveranno in periodi diversi a seconda della nazione, quindi dovremo attendere per capire quando saranno disponibili in Italia.

Sappiamo anche che nuovi strumenti di creazione sono in arrivo su YouTube Shorts.