Intel pronta a tagliare oltre il 20% della forza lavoro: ristrutturazione in corso con il nuovo CEO Lip-Bu Tan

Una mossa drastica per una situazione critica

Dopo tre anni consecutivi di calo nelle vendite e bilanci in rosso, Intel si trova a dover recuperare il terreno perso nei confronti di concorrenti come Nvidia, che ha conquistato la leadership nella produzione di chip per intelligenza artificiale. In questo contesto, Lip-Bu Tan - noto per il suo passato ai vertici di Cadence Design Systems - sembra voler imprimere una svolta radicale. Secondo le fonti di Bloomberg, il piano prevede una semplificazione della struttura manageriale e una razionalizzazione delle attività non più centrali rispetto alla mission aziendale.

Intel Panther Lake

Già nell'agosto dello scorso anno, Intel aveva avviato un importante piano di tagli, con 15.000 posti di lavoro eliminati e una forza lavoro ridotta a 108.900 dipendenti alla fine del 2024, contro i 124.800 del 2023. Con l'ulteriore riduzione in arrivo, si tratterebbe di una delle ristrutturazioni più significative nella storia dell'azienda di Santa Clara.